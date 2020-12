Za słaby pecet na Cyberpunka 2077? Oceniamy streaming gry na Stadii i GeForce NOW

Do plusów należy od razu zaliczyć możliwość błyskawicznego uruchomienia Cyberpunka 2077 na dowolnym z urządzeń. Pojedyncze kliknięcie niemalże od razu przenosi nas do menu gry bez potrzeby pobierania, instalacji czy aktualizacji. To bardzo, bardzo wygodne i szalenie szybko można do tego przywyknąć. Gdy wrócimy do klasycznych gier na peceta czy konsolę, spotka nas małe rozczarowanie, ponieważ tam takie sytuacje są normą i choć na ukończenie każdego z tych procesów nie potrzeba za dużo czasu, to i tak musimy cierpliwie poczekać te kilka czy kilkanaście minut. Stadia włącza grę i chwilę później można przenieść się do Night City. Na pececie, tablecie czy smartfonie zagramy kontrolerem, na komputerze obsługiwany też jest duet myszy i klawiatury. Pełna dowolność.

„Wystąpił błąd w poniższej aplikacji”. To miała być recenzja Cyberpunk 2077 na PS4

Pozostając w optymistycznej atmosferze dodam, że Cyberpunk 2077 prezentuje responsywną rozgrywkę, nie stwarzając problemów pod względem wydajnościowym. Nie uświadczymy żadnych przycięć w grze, ale… (i tu docieramy do minusów grania na Stadii) skoro jesteśmy zdani na łaskę łącza internetowego, to w razie problemów mogą pojawić się opóźnienia w docieraniu do serwera naszych komend czy spadki jakości obrazu, który ulegnie znaczącej kompresji. Takie spadki jakości nie są częste, powiedziałbym że są prawdziwą rzadkością, ale zdarzają się.

Grafika w Cyberpunk 2077 na Stadii