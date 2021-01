Są pecetowcy, są konsolowcy. Jest i Stadia

Smartfony są z nami już ponad dekadę – ich główny koncept pozostał niezmienny. Nie dajcie się zwieść Apple – smartfony nie są już „amazing” i nigdy takie nie będą. Były – ale wtedy, gdy Apple je wymyśliło na nowo. A potem podążył za nimi cały świat. Idea współdzielenia – na przykład aut. Też już z nami jest ładnych parę lat i dzisiaj już nikogo nie dziwi wypożyczanie pojazdów na minuty. Dotychczas mieliśmy do czynienia z zasadniczo dwoma sposobami dostępu do gier – albo komputer, albo konsole. Reszta narybku (automaty chociażby) nie liczy się, tak dla uproszczenia. Nastała era streamingu: okazało się, że dysponujemy technologiami przesyłu danych, by takie coś udźwignąć. Istnieją też infrastruktury, które potrafią coś takiego robić. Stadia nie była pierwsza, ale szybko wysuwa się na pierwszy plan.

Bo oczywiście jest GeForce Now, jest platforma Xboksa. Ja o tym wszystkim nie zapominam. Wszystkie te platformy dzielą pewne możliwe wady, wynikające bardziej z ograniczeń fizycznych, których przeskoczyć się nie da. Są też pewne kwestie, których nikt jeszcze nie poruszał.

Streaming królem jest

Latami marzyliśmy o dobrej platformie, w której będzie można sobie grać na dowolnym sprzęcie. I może to być nawet stareńki laptop obsługujący ledwie przeglądarkę. Samo to, że „na” takim sprzęcie uruchomimy nową grę jest niepokojąco ekscytujące. Do pewnego momentu nikt nie podejrzewał, że streaming w ogóle będzie kolejnym „big thing” w nowych technologiach. A tymczasem – streaming wideo, streaming audio, streaming wszystkiego, do cholery rządzi. Ten sam model biznesowy, co wszędzie – dający poczucie posiadania przy okazji nie wykupywania materiału na własność. Dostępny od ręki – zawsze tam, gdzie jest dostęp do internetu. I relatywnie tani przecież – kilkadziesiąt złotych łatwiej przełknąć, niż grube pieniądze wydawane na „namacalne” materiały.

Stadia weszła do świata technologii już jakiś czas temu. Lecz dopiero niedawno weszła do Polski, przy okazji Cyberpunka 2077. I jest to zasadniczo dobry okres na to, by powiedzieć sobie kilka rzeczy. Właściwie, nie powinienem ich mówić ze względu na fakt, iż… zasadniczo są oczywiste. Bo, co daje nam streaming – wiemy. Ale czy wiemy, czym „ryzykujemy” poprzez streaming? To już znajduje się w kręgu myśli nieco przymglonych.