Google otwiera nowy rozdział w historii gier. Czas na ruch konkurencji

Na Google Stadia gram od dawna, a od wczoraj także na telewizorze. Wcześniej było to możliwe w aplikacji Stadia ze smartfonów, ale po delikatnych szlifach nareszcie przystosowano interfejs do większego ekranu i obsługi kontrolerem. Nie jest jednak aż tak różowo, o czym muszę nadmienić już na wstępie, bo przeglądanie gier na naszym koncie to udręka.

Wyświetlana jest bowiem pozioma lista z dość dużymi kafelkami, więc dotarcie do nieuruchamianych lub dawno ogrywanych tytułów jest utrudnione. Nie ma sekcji „Ulubione”, brakuje opcji wyświetlenia jednocześnie większości posiadanych tytułów w postaci mozaiki, nie ma funkcji wyszukiwania. Google musi to bardzo szybko nadrobić. Zaskakujący jest też brak dostępu do sklepu z grami – poza uruchamianiem i graniem aplikacja Stadia na Android TV do niczego się nie przyda.

Google Stadia na Android TV w praktyce

Na całe szczęście sama rozgrywka działa zgodnie z oczekiwaniami. Możemy z gry narzucić jakość streamu (4K, 1080p lub 720p) poznając przybliżoną wartość zużycia danych na godzinę gry, a także dostosować inne pomniejsze parametry, odczytać wiadomości i zobaczyć w co grają nasi znajomi.

Na samym początku gry jakość obrazu może nie pokrywać się z ustawieniami, ale po kilkunastu sekundach wszystko jest w porządku i stream osiąga docelowy pułap. Nie zauważyłem, by gra reagowała z opóźnieniem na moje komendy lub przycinała się, choć nie powinniście być zdziwieni delikatnymi spadkami bitrate’u co może wynikać z wielu aspektów, w tym samej infrastruktury Google czy dostawcy Internetu. Takie uroki grania w chmurze.