Takiego exclusiva od Xbox się nie spodziewałem

Microsoft doskonale zdaje sobie jednak sprawę z tego, że dzięki xCloud będzie mógł dotrzeć do graczy, którzy do tej pory nie decydowali się na jego produkty z przeróżnych powodów. Jeśli gry z Xboksa stają się nagle dostępne w przeglądarce i w aplikacji dla pecetów, a niedługo trafią na smart TV oraz inne, dowolne ekrany dzięki przystawce HDMI od Microsoftu, to próg wejścia w ekosystem Xboksa będzie znacznie, znacznie niższy. Doskonale pamiętam moje pierwsze spotkanie z PlayStation Now – aplikacja na Windowsa i uruchamiane w chmurze gry sprawiły, że bez konsoli Sony mogłem zapoznać się z wieloma niedostępnymi nigdzie indziej tytułami. Przyniosło to też bardzo ciekawy skutek, bo zamiast ograniczyć mnie do usługi online, PlayStation Now zachęciło mnie do zakupu konsoli Sony, gdyż miałem po prostu ochotę na więcej.

Microsoft nie gloryfikuje Xboksa, gigant stawia na ekosystem. Mówiąc Xbox nie mamy już na myśli tylko rodziny konsol, ale też i aplikację na PC czy rozwiązania online. Nic więc dziwnego, że podejmowane są kolejne kroki ku temu, by nadarzające się okazje i możliwości maksymalnie wykorzystać. To właśnie dlatego do firmy dołączyła Kim Swift, która pracowała wcześniej m. in. przy Google Stadia. W Microsofcie również będzie zajmować się produktami w chmurze, a nadrzędnym celem będzie tworzenie natywnych gier w chmurze, co oznacza, że będą one posiadać cechy, których na próżno będziemy szukać w tytułach oferowanych na konsolach i PC.

Chmura daje możliwości, jakich nie ma konsolach czy PC