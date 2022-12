O tym, że Google pracuje nad swoim składanym smartfonem wiemy nie od dziś. Mówiło się o nim już w 2021 r. Na początku tego roku większą dawką informacji o modelu z elastycznym ekranem dzielił się z wami Mirek w tekście Google też wierzy w składaki. Najnowsze wieści o składanym Pixelu. Przez wiele miesięcy na temat Pixel Fold było cicho - do czasu premiery pierwszej bety Android 13 QPR1 (Quarterly Platform Release). We wrześniu w kodzie systemu odnaleziono wzmianki na temat tabletu z rodziny Pixel oraz składanego telefonu. Lawina informacyjna ruszyła i z każdym kolejnym tygodniem dowiadujemy się na jego temat coraz więcej szczegółów.

Najnowsze doniesienia pochodzące z serwisu HowtoiSolve, który przy współpracy ze znanym leaksterem, Onleaks, przedstawia nam składanego Pixela w całej okazałości. Pixel Fold charakteryzować się będzie wyglądem znanym choćby z Samsunga Galaxy Fold z dużym, 7,69-calowym wyświetlaczem z aparatem umieszczonym po prawej stronie ekranu. Po złożeniu korzystać będziemy z 5,79-calowego ekranu, a przy rozłożeniu smartfon ma mieć wymiary 158,7 x 139,7 x 5,7 mm nie licząc wyspy na trzy główne aparaty.

Źródło: @Onleaks x @HowtoiSolve

Przecieki wskazują też na to, że Pixel Fold wyposażony będzie w dwa głośniki stereo, a tacka na kartę SIM umieszczona będzie na dole urządzenia. Choć do tej pory mówiło się, że Google będzie kładło nacisk na wytrzymałość składanego smartfona, a nie na jego wydajność, to najnowsze informacje wskazują, że model ten napędzać będzie układ Tensor G2 - ten sam, który znajduje się w Pixelach 7 Pro.

Źródło: @Onleaks x @HowtoiSolve

Plotki sugerują także, że Google zdecyduje się na pokazanie Pixel Folda dopiero za kilka miesięcy. Mówi się, że premierę może mieć w maju 2023 r. W tym miesiącu powinna odbyć się coroczna impreza Google I/O, na której firma przedstawia swoje nowości - zarówno od strony sprzętowej, jak i oprogramowania.