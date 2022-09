Polak odkrył, że Google szykuje składaka i tablet w wersji Pro

Pixel Fold i tablet w wersji Pro

Trudno się ekscytować nadchodzącą konferencją Google, bo praktycznie wszystko co najważniejsze zostało ujawnione kilka miesięcy temu, a regularne przecieki uzupełniają na bieżąco resztę brakujących danych. Google pokaże nam dwa nowe modele smartfonów - Pixel 7 i Pixel 7 Pro, zegarek Pixel Watch i słuchawki Pixel Buds Pro. Okazuje się jednak, że nie są to jedyne urządzenia, nad którymi pracuje zespół sprzętowy, a wiemy o tym dzięki Kubie Wojciechowskiemu. W najnowszej wersji beta Androida 13 znalazł on wzmianki o nowych urządzeniach szykowanych przez Google. Wśród odświeżonych sterowników dla dobrze nam już znanych aparatów pojawiły się wpisy dotyczące np. składanego smartfona. System musi rozpoznawać tryb pracy urządzenia i wygląda na to, że Google Pixel Fold jest już w trakcie testów.

Jak do tej pory nie znamy żadnych bliższych informacji na temat tego smartfona, wygląda na to, że będzie on składany w pionie, podobnie jak Galaxy Fold. Dzięki temu zaoferuje sporą przestrzeń ekranu porównywalną z tabletami. I skoro już o tabletach mowa, podczas Google I/O dowiedzieliśmy się, że takie urządzenie również jest w planach giganta. Ba z tej okazji Google zaczęło nawet lepiej dostosowywać swoje aplikacje do dużych ekranów, ale wygląda na to, że ofensywa na tym froncie może być jeszcze szersza. Urządzenie o umownej nazwie Pixel Tablet pojawi się na rynku nie wcześniej jak w 2023 roku, więc raczej nie zobaczymy go podczas konferencji 6 października. Okazuje się jednak, że jednocześnie trwają prace nad wersją Pro, która może oferować większe możliwości, ale trudno w tej chwili dywagować jakie.

Co ciekawe Kuba spekuluje również, że Google może szykować Pixela w wersji Ultra z jeszcze lepszym sensorem (Sony IMX712) zastosowanym w obiektywie ultra-szerokokątnym. To z pewnością byłaby niespodzianka, gdyby do oferty dołączył trzeci model smartfona. Jest to jednak pierwszy raz gdy pojawia się o nim wzmianka i raczej mało prawdopodobne jest, że za kilka tygodni na rynek trafi Pixel 7 Ultra. Autor odkrycia spekuluje, że może to być jakieś urządzenie na potrzeby wewnętrznych testów Google. Przekonamy się o tym już 6 października.