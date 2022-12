Mapy Google i Waze czekają duże zmiany, ale nie macie powodów do obaw

Mapy Google i Waze zostają. Zmiany dotyczyć będą wyłącznie struktury firmy

The Wall Street Journal poinformowało o planach Google, które ma zamiar połączyć ze sobą ekipy pracujące nad oba ich produktami związanymi z mapami i nawigacją. Mowa oczywiście o najpopularniejszych na świecie mapach Google oraz nawigacji Waze, która od wielu lat należy do internetowego giganta. Według źródeł redakcji magazynu - ponad 500 osób pracujących dotychczas nad Waze zostanie dołączonych do ekipy googlowskiej. To spore wydarzenie — bo blisko dekadę, od przejęcia w 2013 roku, ekipa pracował w swojej bańce. Pozostała wypracowana przed przejęciem kultura pracy i zwyczaje. No ale skoro obie ekipy zostaną scalone, to szykują się zmiany.

Google mówi, że planuje utrzymać Waze jako samodzielną usługę i nie ma zamiaru przeprowadzić żadnych zwolnień w ramach reorganizacji.

Wiadomo też, że Waze straci swojego prezesa — bo jako osobny byt po prostu przestanie egzystować taka potrzeba. Mówi się jednak o tym, że nie są planowane żadne zwolnienia. Pytanie tylko, czy osoby które tam rządziły będą zadowolone z takiego obrotu spraw — i czy nie będą się rozglądać za nową pracą. Kto wie, może połączenie sił wyjdzie nam wszystkim na dobre — i zaowocuje szybszą implementacją nowych funkcji w obrębie aplikacji, a także czerpaniem garściami z najlepszych praktyk w drugiej aplikacji?