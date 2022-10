Google Pixel 7 Pro ma podobno najlepszy aparat na rynku

Wokół rankingu DXOMARK od zawsze jest dużo kontrowersji, pisałem o nich w tym tekście. W skrócie – sporo firm podważa jego obiektywizm i niezależność. Ale i tak wszyscy patrzą na niego z zaciekawieniem, bo jednak daje jakiś ogląd na smartfonową fotografię. A przecież nie trzeba się z nim zgadzać.

Pixel w końcu na szczycie

Portal wziął teraz na warsztat najnowszego Pixela 7 Pro. I po analizie jego „umiejętności” fotograficznych – przyznał mu 147 punktów. Co czyni go najlepszym w tym rankingu fotosmartfonem.

Czołówka rankingu wygląda teraz następująco. Pierwszy jest Pixel 7 Pro, który dzieli to miejsce z Honorem Magic 4 Ultimate. Dalej jest iPhone 14 Pro, Huawei P50 Pro i iPhone 13 Pro.

Zaskakujące jest to, że Pixel po raz pierwszy znalazł się na szczycie rankingu. Fotografia w smartfonach Googla od zawsze stała na bardzo wysokim poziomie, ale jakoś nigdy nie cieszyła się uznaniem rankingu.

Wracając do Pixela 7 Pro. Najpierw przypomnijmy, jak wygląda zestaw foto.

obiektyw główny 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS;

obiektyw tele 48 MP, f/3.5, 120mm, 1/2.55", 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optyczny zoom;

szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 126˚, 1/2.9", 1.25µm, AF;

selfie 10.8 MP, f/2.2, 21mm, 1/3.1", 1.22µm.

Jak widać nie mamy tu do czynienia z gigantyczną ilością MP w żadnym z obiektywów. Do 200 czy nawet 108 MP jest dość daleko. Co tylko potwierdza teorię, że w przypadku smartfonów zdecydowanie nie ilość MP stanowi o jakości zdjęcia.

Za co został doceniony zestaw z Pixela 7 Pro?

Za jakość zdjęć smartfon uzyskał 148 punktów, 143 za zoom i 143 za wideo. Telefon zdobył również 70 punktów za zdjęcia bokeh. Co zmieniło się na lepsze w porównaniu z 6 Pro?

Jak piszą osoby sporządzające ranking, ulepszenia są zauważalne w wielu obszarach, m.in. w zoomie i wideo. Osiągnięto to dzięki poprawionym algorytmom oprogramowania i lepiej zoptymalizowanemu dostrajaniu aparatu. Kamera obsługuje teraz algorytm fuzji, czyli coś, co wcześniej zastosowało kilku producentów w segmencie Ultra-Premium. Poprawia to renderowanie tekstur podczas korzystania z telezoomu. System wykorzystuje informacje o obrazie z kamery głównej i teleobiektywu i łączy je, zapewniając najlepszą możliwą jakość w każdym ustawieniu.

Pozytywne recenzje zebrał tryb makro który jest realizowany szerokim kątem. Aparat przełącza się automatycznie po zbliżeniu, ale można to w prosty sposób dezaktywować za pomocą interfejsu aplikacji. Świetnie zostało ocenione również wideo. A trzeba pamiętać, że najwyższą osiąganą rozdzielczością jest 4K 30 FPS. Nie mamy więc ani 60 FPS, ani 8K.

Bardzo ciekawą kategorią w rankingu jest dział „rodzina i przyjaciele”. Eksperci oceniają w nim smartfony podczas fotografowania ludzi i zwierząt, czyli w sytuacjach które najczęściej wykorzystują użytkownicy. Pixel okazał się tu bezkonkurencyjny, doceniono go za realistyczne odwzorowanie kolorów czy świetnie działający HDR.

Oczywiście należy traktować ranking z odpowiednią rezerwą. Ale mnie osobiście cieszy że podejście Pixeli do fotografii zostało w końcu docenione. Z niecierpliwością czekam też na wrażenia Kamila Pieczonki, który zamówił Pixela 7 (niestety nie Pro) i jego zdanie na temat jakości fotografii w tym smartfonie.

Dokładny opis zdjęciowych możliwości Pixela 7 Pro sporządzony przez DXOMARK znajdziecie tu.