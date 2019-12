Co nowego w Google Pixel 4a?

Debiut Pixeli 3a pozwolił Googlowi znacząco zwiększyć sprzedaż swoich smartfonów i to również na ich rodzimym, amerykańskim rynku. Nic zatem dziwnego, że firma rozpoczęła na poważnie pracę nad nowymi modelami na średnią półkę cenową.

Oficjalna premiera nowych Pixeli 4a odbędzie się najpewniej na konferencji Google I/O 2020. Wydarzenie to będzie w maju w Mountain View w USA. Mimo że do debiutu mamy jeszcze kilka miesięcy, do internetu trafiły już pierwsze rendery mniejszego Google Pixela 4a.

Stylistycznie zapowiada się wreszcie coś nowego. Warto zresztą zauważyć, że w przeciwieństwie do Pixeli 4 z systemem Project Soli, tu mamy naprawdę niewielkie ramki wokół wyświetlacza, co moim zdaniem spodoba się wielu klientom. Do tego widoczne jest okrągłe wcięcie z kamerką. Rozwiązanie to znamy z, m.in. Samsunga Galaxy S10e czy Honora 20, i wzbudza mieszane odczucia, ale sądzę, że można to zaakceptować przy cienkich ramkach.

Co ciekawsze, wszystko wskazuje na to, że Pixel 4a będzie mógł pochwalić się wyposażeniem w port audio jack 3,5 mm. Myślę, że to już spowoduje, że zainteresuje część osób zawiedzionych brakiem tego złącza w porównywalnych modelach ze średniej półki. Oczywiście oprócz niego pojawi się też USB typu C. Nowy telefon od Google zaoferuje również skaner linii papilarnych z tyłu. Nie jest to najlepsza możliwa lokalizacja, ale spodziewam się, że Amerykanie nie chcą niepotrzebnie podnosić ceny sprzętu poprzez dodawanie ultradźwiękowego czytnika.

Google walczy o średnią półkę

Google Pixel 4a ma zostać wyposażony w ekran IPS TFT LCD o przekątnej 5,7 lub 5,8 cala. Mam jednak nadzieję, że finalnie pojawi się tu OLED. Panel będzie miał za to na pewno dalej rozdzielczość Full HD+, tym razem w formacie 19:9, a wymiary urządzenia mają wynosić 144,2 x 69,5 x 8,2 mm (dla porównania wymiary Pixela 3a są równe: 151,3 x 70,1 x 8,2 mm).

Pixel 4a przejmie po flagowym rodzeństwie moduł podwójnego aparatu głównego. Główny sensor będzie miał 12,2 Mpix z f/1.7, optyczną stabilizację obrazu, natomiast uzupełniać go będzie matryca 16 Mpix z teleobiektywem. Nie powinno też zabraknąć nowych funkcji, np. Podwójnej Ekspozycji, Live HDR+ czy niezwykłego trybu nocnego.

Google Pixel 4a będzie napędzany przez układ Snapdragon 730 lub 765, a do tego pojawią się 4 GB RAM. Całością zarządzać będzie naturalnie czysty Android 10. Pod tym względem szykuje się po prostu porządny średniak.

Ceny Google Pixela 4a powinny startować z poziomu około 2000 złotych. Mam nadzieję, że tym razem Google zadba o dystrybuowanie swojego sprzętu w większej liczbie krajów, ponieważ zapowiada się łakomy kąsek na średniej półce.

źródło: xda-developers