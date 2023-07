Takich funkcji nigdy za wiele. Co nowego w Google Chat?

Na początku zeszłego roku informowaliśmy Was, że Google oficjalnie żegna się z Google Hangouts - komunikatorem trafiającym teraz na cmentarzysko porzuconych przez amerykańską firmę narzędzi i aplikacji. A wszystko za sprawą nowszego rozwiązania, które ma usprawnić i przyspieszyć. I to nie tylko prywatną. Chats ma być świetnym rozwiązaniem również w komunikacji wewnątrz firm. Choć początkowo Hangouts stał się niedostępny dla użytkowników biznesowych, z czasem przedstała był dostępna również dla zwykłych posiadaczy kont Google. Doszło nawet do sytuacji, w której oficjalna aplikacja Google Hangouts zniknęła z App Store i choć przez jakiś czas była nadal dostępna w Google Play - także i z tego sklepu została usunięta. Wszystko podyktowane dobrem użytkowników i skupieniem całej uwagi pracowników amerykańskiego giganta na nowym narzędziu do komunikacji - Chat.

Co oferuje Google Chat? Przypomnijmy zestawienie funkcji obu komunikatorów:

Funkcja Google Chat Google Hangouts @wzmianki Dostępna Niedostępna Aplikacja Chrome Dostępna Niedostępna Rozszerzenie do Chrome Niedostępna Dostępna Dostosowywanie dźwięków powiadomień Dostępna Niedostępna Tryb ciemny Dostępna Niedostępna Edytowanie i usuwanie wysłanych wiadomości Dostępna Niedostępna Reakcje na wiadomości przy użyciu emotikonów Dostępna Niedostępna Formatowanie Dostępna Niedostępna Wysyłanie więcej niż jednego zdjęcia w wiadomości Niedostępna Dostępna Naklejki Niedostępna Dostępna Pokoje z wątkami Dostępna Niedostępna Rozmowy wideo Dostępna Dostępna

A to tylko dopiero początek, gdyż na przestrzeni ostatnich miesięcy Google wprowadza do Chatu dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację na każdym szczeblu - od prywatnego, po służbowy. Firma zaprezentowała szereg nowości, które w komunikatorze pojawią się w najbliższej przyszłości (a u niektórych już są dostępne). Na co zwrócić uwagę?

Google Chat. Nowości w komunikatorze

Inteligentne tworzenie wiadomości

Smart compose to funkcja, z którą mogliście się już spotkać przy okazji pisania wiadomości e-mail w Gmail lub przy tworzeniu dokumentów. Działa ona w oparciu o systemy uczące się oraz podpowiada słowa podczas pisania. Po Gmailu i dokumentach Google przyszła pora na Chat. Inteligentne tworzenie wiadomości w komunikatorze oferuje kontekstowe sugestie, które pomagają zmniejszyć liczbę błędów ortograficznych i gramatycznych. Przy pisaniu wiadomości na czacie i pojawiać się będą sugestie, które można szybko akceptować lub odrzucać. Jest tylko jeden problem. Na chwile obecną funkcja smart compose dostępna jest w kilku językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim. Nie ma na ten moment żadnych informacji na temat rozszerzenia dostępności na inne języki.

Edycja i kasowanie wiadomości

Funkcja z której od dawna korzysta konkurencja wreszcie pojawia się w Google Chat. Jeśli się pomylicie lub musicie coś zmienić w wiadomości, można ją zmodyfikować lub usunąć. Warto jednak pamiętać o kilku obostrzeniach:

po zmodyfikowaniu wiadomości nie można wrócić do jej poprzedniej wersji ani do oryginalnej wiadomości

usuniętych wiadomości nie można przywrócić

powiadomienia czatu mogą zawierać oryginalną wiadomość

po usunięciu, wiadomość (lub gdy zrobią to inni uczestnicy rozmowy), zostanie ona trwale skasowana z konta Google i nie będzie można jej odzyskać

Cytowanie wiadomości w odpowiedzi

Również jedna z podstawowych funkcji dostępnych u konkurencji, która szczególne zastosowanie znajduje w czatach grupowych. Dzięki nowemu narzędziu cytowania, w szybki sposób można odpowiedzieć na konkretną wiadomość, co skutecznie eliminuje chaos w czasie intensywnych rozmów z np. znajomymi. Narzędzie cytowania pojawia się w menu kontekstowym po wybraniu konkretnej wiadomości wybierając przycisk cytuj.

Google Chat. Co nowego?

To nie wszystkie nowości, jakie Google zapowiada w swoim komunikatorze. W aplikacji mobilnej oraz na komputerach pojawi się niebawem możliwość wyświetlania informacji o przeczytaniu wiadomości w rozmowie grupowej - jak ma to miejsce w tradycyjnych czatach dla dwóch osób. Google pozwoli także umieszczać linki w tekście - i to w wybranych jego fragmentach. Pojawi się też możliwość ukrywania nieaktywnych od dłuższego czasu rozmów oraz funkcja korzystania ze specjalnych aplikacji w Google Chat, które pomogą wyszukiwać informacje, zaplanować spotkanie lub wykonywać zadania.