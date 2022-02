Google oficjalnie zamyka Hangouts i przechodzi na usługę Chat

Firma oficjalnie poinformowała, że klasyczne Hangouts przejdą na Google Chat dla klientów Google Workspace. 22 marca nastąpi oficjalne przeniesienie starej usługi do Google Chat, więc wszystkie próby odwiedzenia Hangouts, zarówno przez Gmail, jak i przez aplikacje mobilne, przeniesie nas do Chat.

Z Hangouts na Chat możecie przenieść się sami - jeśli jednak nie zrobicie tego ręcznie, pod koniec marca firma zrobi to za Was, ustawiając Google Chat jako aplikację preferowaną do czatowania. Zmiana usługi nie jest zatem opcjonalna, a wymagana, więc jest to operacja nieunikniona.

Do podanego terminu, póki Hangouts jeszcze działa, możecie wyeksportować swoje dane z aplikacji, zanim te zostaną usunięte. Większość czatów ma zostać jednak bezproblemowo, chociaż Google przyznaje, że mogą pojawić się “wyjątkowe przypadki”. Wszystkie rozmowy z ostatniego roku jednak już zostały przeniesione do Chat, a starsze mają się tam pojawić z czasem.

Mimo wszystko firma zapewnia, że nawet po 22 marca, domena hangouts.google.com nadal będzie działać. Warto również zauważyć, że w 2017 roku GChat została zastąpiony właśnie usługą Hangouts. Ta jednak nie pożyła zbyt długo, bowiem już niespełna 5 lat później zostaje zastąpiona.

Na razie ta zmiana dotyczy tylko użytkowników Workspace oraz starszych klientów G Suite Basic i Business. Innymi słowy, dotyczy to osób korzystających z usług Google w ramach na przykład firmy.