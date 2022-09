Jeszcze chwilę temu wyglądało na to, że wyścig na ilość MP w aparatach smartfonów mamy już z głowy i producenci skupią się na oprogramowaniu i jakości zdjęć. Ale karuzela zaczęła kręcić się od nowa wraz z wypuszczeniem przez Samsunga nowych martyc.

Kto pierwszy ten lepszy?

Pierwsza zaimplementowała ją motorola, która najpierw pokazała model edge 30 Ultra w Chinach a kilka dni temu – globalnie, a więc także i w Polsce. Więcej o premierze i samych smartfonach przeczytacie we wpisie Krzysztofa Rojka.

Teraz czas na Xiaomi, które wg nieoficjalnych doniesień 200 MP obiektyw ma umieścić w modelu 12T Pro. A jego premiera, razem z podstawowym 12T ma się odbyć już w przyszłym tygodniu. Co najważniejsze, ma to być premiera globalna, więc nie powtórzy się historia z modelu 12S Ultra. To pierwszy smartfon Xiaomi przygotowany we współpracy z fotograficzną firmą Leica, więc wszyscy ostrzyli sobie na niego zęby. W końcu jej partnerstwo z Huawei przyniosło doskonałe efekty. Niestety telefon jest dostępny tylko na rynku Chińskim. A szkoda, polski oddział Xiaomi sprowadził jeden egzemplarz który mogliśmy krótko sprawdzić i możliwości foto wyglądały naprawdę dobrze. Możecie o tym przeczytać w tym wpisie.

Co wiadmo o 12T i 12T Pro

O przyszłotygodniowej premierze można się dowiedzieć z tweeta jednego z leaksterów. Na grafice którą widzimy oprócz telefonu jest również tablet. To prawdopodobnie najnowszy redmi Pad.

Zastanawiający jest natomiast brak logo Leica na obiektywach smartfona. Model 12S Ultra był obrandowany logo niemieckiej firmy. Być może jednak grafika pokazuje bliźniaczy model Redmi który będzie dostępny jedynie na rynku chińskim. Możliwe też jednak, że wspólny światowy debiut Xiaomi i Leica zobaczymy dopiero na początku przyszłego roku w serii 13.

Xiaomi 12T Pro będzie miało najprawdopodobniej obiektyw Samsung ISOCELL HP1. Ten sam, który użyła motorola. Jego rozmiar to 1/1,22”, a wielkość pojedynczego piksela wynosi 0,64 µm.

Natomiast dość marnie wg przecieków prezentują się pozostałe dwa oczka. Szeroki kąt ma mieć zaledwie 8 MP a kolejne to 2 MP makro.

Reszta specyfikacji jest już topowa. To wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FHD+. Do tego maksymalna częstotliwość odświeżania ma wynosić 144 Hz. Smartfon będzie napędzany Snapdragonem 8+ Gen 1, wersje RAM (LPDDR5) to 8 i 12 GB, a pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 3.1 to 128 albo 256 GB. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh, będzie ją można ładować z mocą 120 W.

W modelu 12T zamiast Snapdragona ujrzymy najprawdopodobniej układ MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Zamiast 200 MP główna kamera ma mieć 108 MP. Do tego dostaniemy 8 MP szeroki kąt i 2 MP makro. Wyświetlacz to AMOLED, bateria ma mieć 5000 mAh a ładowanie moc 67 W.

Spekulacje dotyczą również cen, które mają wynosić w okolicach 3 tys. zł za model podstawowy i 4 tys. za model Pro. Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać już w przyszłym tygodniu.