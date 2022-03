Redmi Note 11 Pro+ 5G naładujecie w kwadrans. Znamy cenę w Polsce

Który to już smartfon z linii Note11? Na razie mamy 11S, 11 Pro 5G i 11 Pro (o ile czegoś nie pominąłem). Ale jestem pewny, że Xiaomi pokaże nam coś jeszcze. Na razie testowaliśmy dwa: Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11.

Dziś producent zapowiedział kolejny model, który będzie można też kupić w Polsce. Wiadomo nawet za ile, Redmi Note 11 Pro+ 5G wyceniono na 1899 zł. Oferowany będzie w wersji 6/128.

Na tle innych urządzeń serii wyróżnia go przede wszystkim ładowanie HyperCharge z mocą 120W. Czas potrzebny na napełnienie baterii od 0 do 100 proc to kwadrans. Takich wyników może pozazdrościć temu średniakowi większość flagowców. Ogniwo ma pojemność 4500 mAh. Ma wytrzymać co najmniej 800 cykli ładowania, nie wykazując zużycia większego niż 80 proc.

Redmi Note 11 Pro+ 5G ma główny aparat o rozdzielczości 108 MP, szeroki kąt 8 MP i 2 MP makro z tyłu. Przód to 16 MP.

Urządzenie wyposażono w 6,67-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz, co ma pomóc w grach.

Xiaomi wykorzystało procesor firmy MediaTek, Dimensity 920. Do tego mamy 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, z możliwością rozszerzenia jej kartą.

Do tego mamy głośniki stereo sygnowane przez JBL, Bluetooth 5.2, WiFi 6 i obowiązkowy moduł NFC. Obudowa jest odporna na zachlapania zgodnie z normą IP53, przód pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Telefon jest dostępny w trzech kolorach: Graphite Gray, Forest Green i Star Blue.

W pudełku oprócz ładowarki 120W jest też silikonowe etui.