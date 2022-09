Motorola w natarciu – oto Moto Edge 30 Ultra, Edge 30 Neo i Edge 30 Fusion

Motorola to marka bliska mojemu sercu i nie raz nie dwa pokazywałem, jak jej przemyślana strategia rynkowa i dobre produkty prowadzą producenta do coraz lepszych statystyk sprzedaży. Jednocześnie, od dłuższego czasu śledzę drogę, jaką przechodzi Motorola ze swoją serią „Edge”, w której stara się wbić na szczyt jeżeli chodzi o produkcję flagowców. Pierwsze modele Edge oraz seria Edge 20 były bardzo udane, jednak dopiero w tym roku marka naprawdę rozwinęła skrzydła, prezentując Edge 30 i Edge 30 Pro. Lenovo nie ma zamiaru się zatrzymywać i już teraz wypuszcza na rynek kolejne 3 smartfony z serii – modele Ultra, Fusion i Neo.

Motorola Edge 30 Ultra – specyfikacja techniczna

6.67 calowy wyświetlacz Endless Edge Display, 144 Hz, 1 miliard kolorów, Gorilla Glass 5

układ Snapdragon® 8+ Gen 1

8/12 GB RAM

128/256 GB pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 12 z MyUX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik pod ekranem, IP 52, głośniki stereo, NFC

aparat z tyłu: 200 Mpix, f/1.9,OIS (główny), 50 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt 114 stopni/macro) , 12 Mpix, f/1.6 (2x zoom)

aparaty z przodu: 60 Mpix, f/2.2

bateria 4610 mAh,

Ładowanie 125 W przewodowo / 50 W bezprzewodowo / 10 W zwrotnie

wymiary: 161.76 x 73.5 x 8.39mm

waga: 198.2 g

cena: 12/256 GB - 4499 zł

Edge 30 Ultra można śmiało nazwać pierwszym prawdziwym superflagowcem marki. Jest tu wszystko - potężny zestaw aparatów, w których nie wiadomo czy większe wrażenie robi 200 Mpix z tyłu czy 60 z przodu, superszybkie ładowanie 125 W i najlepsy możliwy procesor. Jeżeli ktoś zarzucał Motoroli, że ich smartfonom czegoś brakuje, to właśnie może już przestać.

Motorola Edge 30 Fusion – specyfikacja techniczna

6.55 calowy wyświetlacz Endless Edge Display,144 Hz, 1 miliard kolorów, Gorilla Glass 5

układ Snapdragon 888+

8/12 GB RAM

128/256/512 GB pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 12 z MyUX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik pod ekranem, IP 52, głośniki stereo, NFC

aparat z tyłu: 50 Mpix, f/1.8, OIS (główny), 13 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt 110 stopni/macro)

aparaty z przodu: 32 Mpix, f/2.45

bateria: 4400 mAh,

Ładowanie 68 W przewodowo

wymiary: 158.48 x 71.99 x 7.45mm

waga: 175 g

cena: 8/128 - 2999 zł

Fusion to bardziej zrównoważona propozycja - wciąż mamy tu superszybki procesor 888+ i ten sam świetny ekran, ale nieco słabszy aparat i nieco wolniejsze ładowanie. Niemniej - wciąż jest to bardzo rozsądna propozycja dla fanów gamingu, którzy szukają telefonu świetnie sprawującego się w codziennym życiu.

8

Motorola Edge 30 Neo – specyfikacja techniczna

6.28 calowy wyświetlacz pOLED GHD+, 120 Hz

układ Snapdragon® 695 5G

8 GB RAM

128/256 GB pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 12 z MyUX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik pod ekranem, IP 52, głośniki stereo, NFC

aparat z tyłu: 64 Mpix, f/1.8,OIS (główny), 13 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt 114 stopni/macro) ,

aparaty z przodu: 32 Mpix, f/2.4

bateria 4020 mAh,

Ładowanie 68 W przewodowo / 5 W bezprzewodowo

wymiary: 152.9 x 71.2 x 7.75mm

waga: 155g

cena: 12/256 GB - 1899 zł

Neo to telefon, który określiłbym mianem "lifestyle'owego". Wszystko przez współpracę z Pantene, która to firma dała wyłączność marce na użycie poszczególnych kolorów, takich jak np. główny Veri Peri. Oprócz tego - jest to przyzwoity średniak z szybkim ładowaniem i dobrymi aparatami, a do tego - bardzo lekki i na dzisiejsze standardy, także kompaktowy.

Flash sale rozpoczyna się 9 do 11września i w jego ramach Edge 30 Ultra będzie przeceniony o 500 zł, Edge 30 Fusion o 300 zł. Do Edge 30 Neo natomiast będzie dodawany w gratisie Lenovo Smart Clock. Smartfony będą dostępne u operatorów Plus i Play a także w elektromarketach.

Który z pokazanych smartfonów podoba wam się najbardziej?