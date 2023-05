Najlepsze Mortal Kombat w historii? Przegląd wszystkich gier z serii

Mortal Kombat to jedna z najbardziej kultowych serii gier walki, która zyskała ogromną popularność od swojego debiutu w 1992 roku. W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia, Mortal Kombat dostarczył fanom wiele emocji, krwawej akcji i niezapomnianych postaci, tworząc barwne uniwersum, które wyszło z ram gier wideo. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami bijatyk, czy też po prostu szukacie wciągającej i krwawej rozgrywki, ta seria z pewnością dostarczy niezapomnianych doznań.

1. Mortal Kombat (1992)

Pierwsza część Mortal Kombat to punkt wyjścia dla całej serii. Wydana w 1992 roku, gra zdobyła popularność dzięki innowacyjnej mechanice walki, brutalnym fatality i różnorodnym postaciom. Gracze mieli do wyboru siedmiu wojowników, z których każdy miał unikalne umiejętności i style walki. Mortal Kombat zyskał sławę ze względu na swoje kontrowersyjne elementy, takie jak wyjątkowa przemoc czy tajemnicza atmosfera turnieju, w którym walczyli wojownicy z różnych światów.

2. Mortal Kombat II (1993)

Po sukcesie pierwszej części, Mortal Kombat II trafił na rynek zaledwie rok później. Gra wprowadziła szereg nowych postaci, takich jak Kitana, Mileena i Baraka, poszerzając tym samym rozmach i różnorodność serii. Fabuła gry kontynuowała historię walki między siłami zła i dobra, a tryb multiplayer pozwalał graczom rywalizować ze sobą na jednym ekranie.

3. Mortal Kombat 3 (1995)

Trzecia odsłona Mortal Kombat, wydana w 1995 roku, kontynuowała sagę wojowników. Gra wprowadziła nowe postacie, takie jak Cyrax, Sektor i Sindel, oraz nowe techniki walki. Mortal Kombat 3 rozwijał również fabułę, oferując coraz więcej tajemnic i zwrotów akcji, które wciągały graczy jeszcze bardziej w świat gry i pogłębiały wyjątkową fabułę.

4. Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)

Ultimate Mortal Kombat 3 to ulepszona wersja trzeciej części serii, wydana w tym samym roku. Gra wprowadziła nowe postacie, takie jak Rain i Noob Saibot, oraz rozszerzyła listę ruchów i kombinacji, co zapewniło jeszcze większą głębię rozgrywki. Była to również pierwsza część, która oferowała możliwość grania jako ukryte postacie, co dodatkowo podgrzewało emocje wśród fanów.

5. Mortal Kombat Trilogy (1996)

Mortal Kombat Trilogy była swoistym podsumowaniem pierwszej trzech części serii. Gra zawierała wszystkie postacie i areny z poprzednich części, dodatkowe tryby gry oraz kilka nowych postaci, takich jak Chameleon i Khameleon. To właśnie w tej części po raz pierwszy gracze mieli możliwość wyboru różnych wariantów postaci, co wprowadziło element taktyczny i jeszcze większe zróżnicowanie w rozgrywce.

6. Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero przenosi nas w świat gry, skupiając się na historii postaci Sub-Zero. Podążając za fabułą, gracz poznaje tajemnice tego mrocznego bohatera, który wraz ze Scorpionem tworzy legendarny duet.

7. Mortal Kombat 4 (1997)

Mortal Kombat 4 to pierwsza część serii, która przeniosła się z dwuwymiarowej grafiki do trójwymiarowej. Gra została wydana w 1997 roku i wprowadziła nowe elementy rozgrywki, takie jak walka w trójwymiarowych arenach i możliwość poruszania się po planszy. Choć Mortal Kombat 4 spotkał się z mieszaną reakcją ze strony fanów, to był to ważny krok w ewolucji serii, który otworzył drogę do kolejnych części.

8. Mortal Kombat Gold (1999)

Mortal Kombat Gold z 1999 roku to specjalna edycja gry Mortal Kombat 4 dostępna na konsolę Sega Dreamcast. Wprowadza ona dodatkowe postacie, nowe tła i ulepszenia, które zadowolą nawet najbardziej wymagających fanów.

9. Mortal Kombat: Special Forces (2000)

Mortal Kombat: Special Forces jest jednym z spin-offów serii, który został wydany w 2000 roku na konsolę PlayStation. Gra została stworzona przez studio NetherRealm Studios. W Mortal Kombat: Special Forces gracze wcielają się w postać Jaxa Briggsa, jednego z bohaterów uniwersum. Żołnierz podejmuje się tajnej misji, aby powstrzymać organizację Black Dragon — niebezpieczną grupę przestępczą, której członkowie zamierzają wprowadzić chaos i zniszczenie w świecie gry.

Eksplorujemy różnorodne lokacje, takie jak laboratoria, magazyny i tajne bazy, walcząc z przeciwnikami i rozwiązując zagadki. Gra łączy elementy bijatyki i platformówki, oferując rozmaite akcje, takie jak walka wręcz, skoki, a także korzystanie z różnych broni i przedmiotów.

10. Mortal Kombat Advance (2001)

Mortal Kombat Advance z 2001 roku to przeniesienie serii na przenośną konsolę Game Boy Advance. Pomimo ograniczeń sprzętowych, gra zachowuje esencję Mortal Kombat i oferuje wiele emocjonujących pojedynków na drodze do zwycięstwa.

11. Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)

Po przerwie w wydawaniu nowych części, Mortal Kombat: Deadly Alliance powróciło na rynek w 2002 roku. Gra wprowadziła znaczne zmiany w mechanice walki, oferując nowe style pojedynków dla każdej postaci oraz możliwość zmiany broni. Ponadto, fabuła kontynuowała historię Mortal Kombat, wprowadzając nowe zagrożenie dla świata wojowników.

12. Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)

W Mortal Kombat: Tournament Edition gracze mają możliwość wcielenia się w ulubionych bohaterów z serii i wzięcia udziału w turnieju. Gra oferuje szeroki wybór postaci, w tym takie ikony serii jak Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, czy Sonya Blade, z każdym posiadającym swoje unikalne umiejętności i ataki specjalne. Podczas rozgrywki gracze mają szansę przemierzać różne lokalizacje, takie jak arenki walki, mroczne tajemnicze miejsca i ikoniczne lokacje z tego uniwersum.

13. Mortal Kombat: Deception (2004)

W Mortal Kombat: Deception toczy się walka o kontrolę nad światem między dobrą a złą stroną. Gra wprowadza nowe tryby gry, takie jak Chess Kombat i Puzzle Kombat, które urozmaicają rozgrywkę.

14. Mortal Kombat: Shaolin Monks (2005)

Mortal Kombat: Shaolin Monks z 2005 roku to spin-off, który pozwala graczom przeżywać historię dwóch postaci, Liu Kanga i Kunga Lao, w trybie kooperacji. Gra oferuje dynamiczne walki, parkour i zagadki do rozwiązania. Nie jest to jednak kultowa odsłona.

15. Mortal Kombat: Armageddon (2006)

Mortal Kombat: Armageddon to kolejna odsłona legendarnego cyklu bijatyk, która ukazała się w 2006 roku. Gra została wydana na platformy PlayStation 2 i Xbox, oferując fanom serii dynamiczną rozgrywkę i charakterystyczne dla Mortal Kombat brutalne pojedynki. Fabuła gry — dość standardowo — skupia się na wielkim turnieju, który decyduje o losach świata. Postacie z całej serii Mortal Kombat spotykają się w ostatecznej walce, aby rozstrzygnąć, kto okaże się najsilniejszy.

Ta część serii wyróżnia się także ogromną liczbą grywalnych postaci. Znajdziemy tu ponad 60 bohaterów, w tym ulubieńców fanów, takich jak Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang czy Raiden. Każdy z nich ma unikalne umiejętności i styl walki, co sprawia, że rozgrywka jest różnorodna i daje wiele możliwości.

16. Mortal Kombat: Unchained (2006)

W roku 2006 światło dzienne ujrzała gra Mortal Kombat: Unchained. Ta część popularnej serii walki została wydana na przenośną konsolę PlayStation Portable (PSP), umożliwiając graczom zabawę w Mortal Kombat w podróży. Fabuła gry kontynuuje wydarzenia z poprzednich odsłon, a gracze mają okazję wcielić się w różne postacie i stawić czoła przeciwnikom w zaciętych pojedynkach. Mortal Kombat: Unchained oferuje również nowe tryby rozgrywki, takie jak konfrontacje z boskimi wojownikami czy wyzwania, które testują umiejętności gracza.

Gra wykorzystywała pełny potencjał konsoli PSP, prezentując imponującą oprawę graficzną i płynną animację. Każda postać ma swoje charakterystyczne kombinacje ciosów i fatality, które zapewniają spektakularne efekty i niezapomniane momenty.

17. Ultimate Mortal Kombat (2007)

Ultimate Mortal Kombat to specjalna edycja gry z kultowej serii bijatyk Mortal Kombat, wydana w 2007 roku. Gra została stworzona na platformę Nintendo DS przez studio Midway Games. Ultimate Mortal Kombat oferuje rozległą gamę zawartości, która łączy w sobie elementy dwóch klasycznych gier z serii: Mortal Kombat i Mortal Kombat II. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się zarówno z unikalnych postaci, jak i aren walki znanych z obu tych tytułów.

Gra zapewnia szeroki wybór ikonicznych postaci z serii, takich jak Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, czy Sonya Blade. Każda postać ma swoje charakterystyczne umiejętności, ruchy i fatality - brutalne i efektowne zakończenia walk. W Ultimate Mortal Kombat gracze mogą wziąć udział w różnorodnych trybach rozgrywki, takich jak Arcade Mode, Versus Mode czy Puzzle Kombat. W Arcade Mode gracze będą musieli pokonać kolejnych przeciwników, aż dotrą do decydującej walki z bossem dzięki lokalnemu połączeniu Nintendo DS.

18. Mortal Kombat vs. DC Universe (2008)

W 2008 roku ukazała się nietypowa odsłona serii, zatytułowana Mortal Kombat vs. DC Universe. Ta gra bijatyk połączyła świat Mortal Kombat z postaciami z komiksów DC Comics, takimi jak Batman, Superman, Wonder Woman i wiele innych. Fabuła gry koncentruje się na zderzeniu dwóch uniwersów, w wyniku czego postacie Mortal Kombat i DC Comics muszą stanąć naprzeciwko siebie w zaciętych pojedynkach. Każda strona reprezentuje swoje unikalne umiejętności i styl walki, tworząc fascynujące starcia między superbohaterami a brutalnymi wojownikami.

Mortal Kombat vs. DC Universe wprowadza nowe mechaniki rozgrywki, takie jak system Freefall Kombat, który pozwala graczom wykorzystywać otoczenie do atakowania przeciwników. Gra oferuje także tryb fabularny, w którym gracze mogą dowiedzieć się więcej o kolizji tych dwóch światów.

19. Mortal Kombat (2011)

W 2011 roku Mortal Kombat powrócił do swoich korzeni za sprawą gry o tym samym tytule. Mortal Kombat jest swego rodzaju rebootem serii, nawiązującym do wydarzeń z pierwszych trzech części i wprowadzającym nowe elementy. Fabuła gry skupia się na turnieju Mortal Kombat, w którym wojownicy z różnych wymiarów muszą stanąć naprzeciwko siebie. Gra oferuje zarówno tryb fabularny, w którym gracze mogą wcielić się w różne postacie i śledzić ich historie, jak i tradycyjny tryb pojedynków dla wielu graczy.

Mortal Kombat powróciło do brutalności i charakterystycznej dla serii przemocy, prezentując system X-Ray, który pokazuje szczegółowe uszkodzenia ciała podczas ataków. Gra oferuje również szeroki wybór postaci, w tym zarówno dobrze znanych bohaterów, jak i nowe twarze. Reboot serii cieszył się dużym uznaniem zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Powrót do korzeni i wierność pierwowzorowi przyciągnęły zarówno dawnych graczy, jak i nowych entuzjastów serii.

20. Mortal Kombat Arcade Kollection (2011)

Mortal Kombat Arcade Kollection to zestaw klasycznych gier Mortal Kombat, które zadebiutowały na automatach w latach 90. Ta wyjątkowa kolekcja umożliwia fanom serii powrót do korzeni i cieszenie się oryginalnymi tytułami. Znajdziemy tutaj Mortal Kombat, Mortal Kombat II i Ultimate Mortal Kombat 3. Podróż w czasie zadebiutowała na różnych platformach, takich jak PlayStation 3, Xbox 360 i PC.

21. Mortal Kombat X (2015)

Mortal Kombat X, wydane w 2015 roku, to kolejny znaczący krok w rozwoju serii. Gra wprowadziła nową generację postaci, w tym dzieci i uczniów znanych wojowników. Mechanika walki została udoskonalona, a tryb historii oferował intrygującą fabułę, rozgrywającą się 25 lat po wydarzeniach Mortal Kombat (2011). Mortal Kombat X kontynuowało tradycję brutalnych fatality i wprowadziło nowe, spektakularne ruchy kończące, które zachwyciły fanów. Tym bardziej, że całości towarzyszyła świetna grafika.

22. Mortal Kombat Mobile (2015)

Mortal Kombat Mobile przenosi akcję na urządzenia mobilne, umożliwiając graczom dostęp do tej emocjonującej serii bez względu na miejsce i czas. Gra oferuje szeroki wybór postaci z całej serii, w tym legendarnych wojowników, takich jak Scorpion, Sub-Zero i Raiden. Dostępne są różne tryby, takie jak fabularny tryb historia, wieże wyzwań, walki sieciowe i wiele innych.

23. Mortal Kombat 11 (2019)

Najnowszą częścią serii jest Mortal Kombat 11, wydane w 2019 roku. Gra oferuje jeszcze większy rozmach, grafikę najwyższej jakości i jeszcze więcej postaci do wyboru. Mortal Kombat 11 kontynuuje fabułę poprzednich części i wprowadza nowe elementy rozgrywki, takie jak system zmiany czasu, który pozwala na manipulację wydarzeniami podczas walki. Dodatkowo, gra wprowadza wiele trybów multiplayer, w tym kompetencyjny tryb Turnieju.

24. Mortal Kombat 1 (2023)

Po Mortal Kombat 11 nie przyjdzie jednak czas na dwunastkę — deweloperzy postawili na reboot serii, co dość dosadnie zdradza tytuł nadchodzącej produkcji: Mortal Kombat 1. Legendarny i niezwykle brutalny turniej powróci na nasze konsole jeszcze w tym roku. Pod względem daty premiery, NetherRealm Studios niewątpliwie przygotowało sporą niespodziankę dla większości graczy. Mortal Kombat 1 zadebiutuje już 19 września tego roku i będzie dostępny na konsolach PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch oraz na komputerach osobistych z systemem Windows.

Twórcy deklarują, że reboot serii, który zabierze nas do uniwersum Mortal Kombat stworzonego przez Boga Ognia Liu Kanga, zapewni nowe tryby rozgrywki i nowy system walki — mimo to, kampania fabularna nigdzie się nie wybiera (i bardzo dobrze!), a w tym roku ma zapewnić wersję bohaterów, jakich wcześniej nie widzieliśmy. W kampanii pojawią się takie postaci jak wcześniej wspomniany Liu Kang, klasyczny dla serii Scorpion i Sub-Zero, a także Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Shang Tsung czy Johnny Cage. Poza obecnością brutalnych fatality, twórcy postanowili urozmaicić rozgrywkę o postaci Kameo, którzy będą pomagać nam w walce i sprawią, że na arenie będzie pojawiać się więcej wojowników. W przypadku tej serii przekłada się to na to, że będzie jeszcze bardziej krwawo.