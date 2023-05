Darmowe gry na Steam to zawsze świetna okazja do poszerzenia swojej cyfrowej biblioteki. Tym razem można bezpłatnie przypisać do konta trzy ciekawe propozycje. Jedna z nich to ciepło przyjęty Warhammer 40000: Gladius - Relics of War.

Ulubiona forma pr0mocji gier na Steam? Zdecydowana większość graczy odpowie, że ta, w której można pobierać gry zupełnie za darmo. Darmowe gry na Steam trafiają się regularnie, dlatego trzeba bacznie obserwować serwis. Właśnie znaleźliśmy dla Was trzy gry, które możecie przypisać do swojego konta Steam zupełnie za darmo. Naturalnie, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że zmieścicie się przed datą końca promocji. Na szczęście nawet najkrótsza spośród omawianych promocji trwa na tyle długo, że spokojnie zdążycie.

Jakie konkretnie gry można otrzymać za darmo? Przyjrzyjmy się wybranej trójce.

Darmowe gry na Steam: Warhammer 40 000: Gladius - Relics of War

Pierwszym z dostępnych bezpłatnie tytułów jest Warhammer 40 000: Gladius - Relics of War. To gra z uniwersum Warhammer, której z pewnością nie trzeba przedstawiać jego miłośnikom. Wydana w 2018 roku gra to bowiem pierwsza gra strategiczna, jaką umieszczono w tym uniwersum. W strategii turowej ruszają przeciwko sobie cztery frakcje. Cel? Przejąć kontrolę nad zasobami planety. Dla miłośników strategicznych gier turowych i fanów Warhammera pozycja obowiązkowa.

Promocja na grę Warhammer 40 000: Gladius - Relics of War obowiązuje do godziny 19:00 w dniu 1 czerwca.

Gra Warhammer 40 000: Gladius - Relics of War za darmo w serwisie Steam

Lubisz pociągi? Zagraj w TGV Voyages Train Simulator

Ta gra to nic innego, jak mocno okrojony Train Simulator. Powstała po to, by każdy miłośnik kolei i symulatorów mógł przekonać się, jak to jest samodzielnie prowadzić jeden z najszybszych pociągów na świecie, czyli francuskie TGV. Jeśli lubisz jeździć pociągiem, ale na Twoją stację rzadko zagląda coś innego niż EN57, ta gra to przyjemna odskocznia od szarej rzeczywistości.

Na dodanie gry do biblioteki Steam miłośnicy kolei (i nie tylko) mają czas do godziny 10:00 w dniu 2 czerwca.

Gra TGV Voyages Train Simulator za darmo w serwisie Steam

Gra o magii kolorów, czyli Hue

Ratowanie matki przy pomocy zmieniania koloru tła? Brzmi naprawdę dziwnie, ale właśnie taka jest gra Hue. To gra logiczna, w której główny bohater wpływa na otoczenie właśnie przy pomocy zmiany koloru tła. W ten sposób udaje mu się rozwikłać szereg zagadek logicznych, które krok po kroku prowadzą go do upragnionego celu. Lubicie niebanalne gry? Hue jest właśnie dla Was.

Na przypisanie tej gry do biblioteki Steam macie czas do godziny 19:00 w dniu 8 czerwca.

Gra Hue za darmo w serwisie Steam

Nic ciekawego czy intrygujące uzupełnienie wirtualnej kolekcji? Jak sądzicie? A jeśli mało Wam darmowych gier, sprawdźcie co w przyszłym miesiącu złapiecie w ramach Amazon Prime Gaming.