Beta Diablo IV "Server Slam" już za kilka tygodni

Celem nadchodzącej bety jest przetestowanie wytrzymałości serwerów przed premierą gry. Blizzard stara się zaprosić jak największej graczy do zalogowania się i przetestowania ich wytrzymałości. Nikogo to zresztą nie powinno specjalnie dziwić, biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądają premiery tego typu produkcji od lat. Nie ważne ile przygotowań, nie ważne co się dzieje — w pierwszych kilkunastu / kilkudziesięciu godzinach po premierze dzieje się katastrofa.

Jeżeli braliście udział w poprzednich betach, to... wrócić do zabawy przed oficjalną premierą Diablo IV możecie kupić dla odświeżenia sobie tematu. Wersja beta "Server Slam" Diablo IV zaoferuje dokładnie tę samą zawartość, co poprzednie. Spodziewajcie się zatem wszystkich klas postaci oraz opcji dobicia maksymalnie do 20 poziomu.

Za pokonanie rozsiewającej zarazę Aszawy otrzymacie nową nagrodę, trofeum wierzchowca Lament Aszawy. Przywróciliśmy do życia również nagrody z weekendów z wczesnym dostępem i otwartą betą, dzięki czemu gracze będą mieli kolejną szansę na zdobycie tych świadectw męstwa, rozlewając krew demonów. Gracze, którzy odblokują te nagrody, otrzymają je po premierze Diablo IV. Jeśli wcześniej uzyskaliście którąkolwiek z poniższych nagród podczas weekendów z wczesnym dostępem i otwartą betą, NIE MUSICIE zdobywać ich ponownie.

Tytuł Pierwsza Ofiara: do zdobycia za dotarcie do Kiowosadu jedną postacią.

Tytuł Wczesny Odkrywca: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Przedmiot ozdobny Wilcze Nosidło Bety: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Trofeum wierzchowca Lament Aszawy: do zdobycia za pokonanie Aszawy jedną postacią na poziomie 20.

Nie liczcie też na opcję kontynuowania zabawy. Postęp z poprzednich testów nie będzie mozliwy do przeniesienia, zatem całą zabawę zmuszeni będziecie rozpoczynać do zera. Z "Server Slam" bety nie przeniesiecie go nawet do pełnej wersji gry. Na otarcie łez jednak — po pokonaniu Aszawy będziecie mogli zdobyć zbroję dla konia.

Z Aszawą będzie można walczyć 13 maja o 18:00 czasu polskiego i później co 3 godziny, aż do ostatniego starcia 14 maja o 18:00 czasu polskiego.

Kiedy startuje majowa beta Diablo IV?

Beta Diablo IV "Server Slam" wystartuje 12 maja o godzinie 21, a zakończy się dwa dni później — 14 maja. Dostępna będzie na komputerach z systemem Windows, konsolach Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Konsolowi gracze będą mogli cieszyć się grą także w trybie kanapowej kooperacji, zaś niezależnie od platformy — wszyscy będą mogli bawić się razem dzięki multiplatformowemu wsparciu zabawy. Pobieranie gry będziecie mogli rozpocząć już 10 maja o godzinie 21!