Garmin Vivoactive 5 za mniej niż 1000 zł

Garmin Vivoactive 5 debiutował na rynku w zeszłym roku w cenie około 1300 złotych. To uniwersalny model (koperta 43 mm), który świetnie sprawdzi się zarówno na męskim jak i damskim nadgarstku. Tym bardziej, że do wyboru mamy aż cztery kolory: czarny, granatowy, fioletowy oraz kremowy. Dzięki wykorzystaniu wyświetlacza AMOLED mamy tutaj dostęp do bogatej oferty tarcz, dzięki czemu możemy idealnie dopasować go do własnych upodobań. Ekran świetnie sprawdza się także w przypadku powiadomień, które wyświetlane są w całości, nawet ze zdjęciami. Możemy również za jego pośrednictwem odbierać i odrzucać rozmowy, a do tego mamy płatności zbliżeniowe - Garmin Pay, które działają niemal w każdym polskim banku. Warto też przy tym pamiętać, że Vivoactive 5 bez problemu zapewni 5-7 dni aktywnego korzystania bez konieczności ładowania, posiada wbudowany GPS do śledzenia aktywności i oczywiście świetny monitor tętna - Garmin Elevate 4. Teraz ten zegarek możecie kupić na polskim Amazonie, za niewiele ponad 930 zł. Więcej szczegółów na jego temat znajdziecie w naszej recenzji.

Garmin Venu 3/3S w najniższej cenie w historii

Venu 3/3S również debiutował w zeszłym roku i jest najbardziej smart zegarkiem w ofercie Garmina. Oferuje obecnie praktycznie wszystko co najlepsze u amerykańskiego producenta, czyli duży ekran AMOLED, najnowszy zestaw czujników Elevate 5, mikrofon i głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych czy wreszcie wsparcie wielu tarcz i trybów treningowych. Sugerowana cena tego modelu w momencie premiery wynosiła grubo ponad 2000 złotych, ale obecnie zarówno większy model 3 jak i mniejsze 3S można kupić za nieco mniej niż 1600 zł. W tej cenie wydaje się to genialną propozycją, bo ten zegarek naprawdę ma wszystko co jest potrzebne, a przy tym również świetnie wygląda i dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych. Więcej na jego temat możecie przeczytać w naszej recenzji.

Garmin Fenix 7S Pro za nieco ponad 2200 zł

Moja ostatnia propozycja na dzisiaj to natomiast promocja na model Garmin Fenix 7S Pro w wersji Solar, czyli z warstwą doładowującą baterię dzięki energii słonecznej. Sugerowana cena tego modelu to ponad 3200 złotych, a na Amazonie można go obecnie kupić niemal 1000 złotych taniej. Fenix 7S Pro to topowa seria zegarków Garmina, która ma wszystkie najnowsze funkcje dostępne u tego producenta. Wersja 7S to model z mniejszą kopertą (42 mm), co dla osób z mniejszymi nadgarstkami może być sporym plusem. Oferuje on najnowszy sensor Garmin Elevate 5, doskonale widoczny w słońcu ekran MIPS, wbudowane mapy, latarkę, a także głośnik i mikrofon. W zasadzie za jego jedyną wadę można uznać baterię, która z racji mniejszej obudowy jest nieco słabsza i zapewnia około 10 dni pracy. Poza tym trudno na cokolwiek narzekać, a biorąc pod uwagę obniżkę ceny, to żal z takiej promocji nie skorzystać.