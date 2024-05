Jeśli wybierasz się w góry, koniecznie zainstaluje te aplikacje!

W górach, gdzie natura prezentuje swoje najbardziej dzikie i urzekające oblicze, przygotowanie i odpowiednie wyposażenie to coś, o czym nie możemy zapomnieć. I nie chodzi tu tylko o strój, ekwipunek i realistyczne podejście do własnej kondycji. Nieocenionym wsparciem są dziś aplikacje mobilne. Gwarantują nie tylko lepszą orientację w terenie, ale także dostarczają informacji o warunkach pogodowych, bezpieczeństwie i niespodziankach czekających na nas na szlakach. Wybraliśmy 6 różnych aplikacji, które razem tworzą bardzo przydatny zestaw narzędzi dla entuzjastów górskich wypraw.

Najlepsze aplikacje w góry

Gdy wybieramy się na wędrówkę w góry, podstawą jest odpowiednie przygotowanie. Oprócz tradycyjnych map i kompasów miłośnicy gór mogą korzystać z szerokiej gamy aplikacji, które ułatwiają planowanie tras i monitorowanie warunków pogodowych, a także zapewniają wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Od precyzyjnych prognoz pogody po interaktywne mapy terenowe, od aplikacji wspierających nas w razie wypadku, po narzędzia do identyfikacji szczytów. Poniżej znajdziecie aplikacje, które stanowią "must have", jeśli chodzi o wykorzystanie smartfona w górach.

Prognoza pogody z aplikacją YR

Podczas planowania wyprawy w góry niezwykle istotne jest uzyskanie wiarygodnych informacji pogodowych. Norweska aplikacja "YR" to pozycja, którą nieraz polecali mi mieszkańcy górskich rejonów Polski, jako tą, która oferuje najbardziej trafione prognozy. Platforma opracowana przez Norweski Instytut Meteorologiczny uwzględnia specyficzne warunki panujące w górach. Dzięki zaawansowanym algorytmom i dostępowi do danych satelitarnych "YR" może dostarczyć użytkownikom nie tylko ogólne informacje o temperaturze czy opadach, ale także szczegółowe raporty dotyczące wiatru oraz zmieniających się warunków atmosferycznych na różnych wysokościach. Wielowarstwowa analiza sprawia, że aplikacja "YR" stała się niezastąpionym źródłem informacji dla alpinistów, wspinaczy i turystów wysokogórskich, którzy muszą podejmować szybkie i świadome decyzje gdy w terenie zmieniają się warunki.

Monitor Burz

Pogoda w górach może bardzo szybko się zmienić. W przypadku burz i gwałtownych podmuchów wiatru musimy być szczególnie ostrożni. Aplikacja "Monitor Burz" jest niezastąpionym narzędziem dla miłośników górskich wędrówek, umożliwiającym śledzenie i monitorowanie rozwijających się burz w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym systemom monitorowania aplikacja ta dostarcza użytkownikom precyzyjne prognozy dotyczące zbliżających się burz, umożliwiając szybkie reakcje i odpowiednie przygotowanie się do zmieniających się warunków pogodowych. "Monitor Burz" oferuje też funkcje powiadamiania o zagrożeniach pogodowych oraz mapy, na których można śledzić trasę, jaką przemierzają złowrogie chmury. Dzięki temu narzędziu turyści górscy mogą uniknąć niebezpieczeństw związanych z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

Ratunek – aplikacja umożliwiająca wezwanie pomocy

Podczas wypraw w góry, bezpieczeństwo zawsze stoi na pierwszym miejscu. Aplikacja "Ratunek" to niezbędne narzędzie dla każdego, kto wybiera się na szlak. Platforma powstała z myślą o zapewnieniu szybkiej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Dzięki funkcji lokalizacji GPS "Ratunek" umożliwia użytkownikom szybkie zgłoszenie wypadków, przekazując dokładne informacje o swoim położeniu. Co więcej, aplikacja zawiera cyfrową książeczkę medyczną, w której użytkownicy mogą przechowywać informacje o swoich chorobach, alergiach, zażywanych lekach, grupie krwi oraz danych osobowych do kontaktu w razie nagłej potrzeby. Dzięki temu narzędziu wspinacze mogą cieszyć się swoimi pasjami, mając pewność, że w razie potrzeby pomoc będzie na wyciągnięcie palca.

Mapa Turystyczna

Podczas eksploracji górskich szlaków warto mieć pod ręką solidne narzędzia nawigacyjnych, które pomogą w odnalezieniu drogi oraz zapewnią bezpieczne dotarcie do celu. Aplikacja "Mapa Turystyczna" jest nieocenionym towarzyszem dla każdego pasjonata wędrówek górskich. Oferuje precyzyjne mapy terenowe oraz wiele przydatnych funkcji nawigacyjnych. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą łatwo planować swoje wycieczki, wybierając najbardziej malownicze trasy i interesujące punkty widokowe. Ponadto, "Mapa Turystyczna" umożliwia śledzenie swojej pozycji w czasie rzeczywistym, co ułatwia orientację na szlaku oraz zapobiega zgubieniu się. Aplikacja oferuje też informacje o lokalnych atrakcjach turystycznych. Dzięki temu narzędziu podróżowanie po górach staje się jeszcze bardziej przyjemne i bezpieczne.

Rozpoznawanie szczytów z PeakVisor

Nie zawsze udaje nam się się zlokalizować i rozpoznać widoczne w górach formacje terenowe. Aplikacja "PeakVisor" wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, oferując użytkownikom wyjątkową interaktywną mapę szczytów. Wykorzystując zaawansowaną technologię rozpoznawania terenu, "PeakVisor" pozwala identyfikować góry i szczyty, które widzimy w danym momencie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym alpinistą, czy też zwykłym miłośnikiem przyrody, aplikacja skutecznie dostarczy informacji o otaczających Cię wzniesieniach. Dodatkowo PeakVisor oferuje funkcje takie jak symulacja trasy wycieczki w trójwymiarowej przestrzeni oraz możliwość zapisania zdjęć zidentyfikowanych szczytów wraz z danymi geograficznymi.

Źródło: Garmin

Kalkulator szlaków na szlaki.net.pl

Dokładne oszacowanie czasu potrzebnego na pokonanie danej trasy to kluczowy element planowania bezpiecznych wypraw w góry. Pomoże w tym "Kalkulator szlaków" dostępny na platformie szlaki.net.pl. Ta interaktywna mapa uzupełniona o dodatkowe narzędzia dostępna z poziomu strony internetowej umożliwia użytkownikom łatwe i precyzyjne obliczanie czasu potrzebnego na pokonanie konkretnego szlaku górskiego, uwzględniając różne czynniki, takie jak długość trasy, nachylenie terenu oraz indywidualne tempo wędrowania. Dzięki "Kalkulatorowi szlaków" turyści górscy mogą dokładnie zaplanować czas trwania wyprawy oraz dostosować trasę do swoich umiejętności i preferencji. Narzędzie to oferuje też informacje o punktach orientacyjnych, schroniskach czy atrakcjach turystycznych na trasie, co jeszcze bardziej ułatwia planowanie wycieczek.