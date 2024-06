Garmin produkuje przede wszystkim zegarki sportowe, ale w ostatnich latach dokłada do nich coraz więcej funkcji smart. Część z nich to funkcje w samym zegarku, a część jest realizowana przez dodatkowe aplikacje. Tak jest właśnie przypadku YouTube Music.

YouTube Music na zegarkach Garmin

Możliwość odtwarzania muzyki bezpośrednio z zegarka to przydatna funkcja. Dzięki temu można połączyć słuchawki bezpośrednio z zegarkiem i nie ma potrzeby zabierać na trasę smartfona. W przypadku zegarków Garmina taka możliwość pojawia się tylko na wybranych modelach, istotna jest ilość dostępnej pamięci na dane. Do tej pory było to też możliwe tylko wtedy gdy posiadaliśmy dostęp do usługi Spotify lub Deezer. Teraz do tej dwójki dołącza wreszcie aplikacja YouTube Music. Niestety również w tym przypadku trzeba mieć dostęp do płatnej wersji Premium. W innym przypadku nie da się pobrać utworów bezpośrednio na urządzenie.

Sam nie jestem wielkim fanem słuchania muzyki bezpośrednio z Garmina, bo wgrywanie utworów trwa bardzo długo. Pół biedy jeśli macie swoją ulubioną playlistę, ale gdy chcecie posłuchać np. podcastu to wgrywanie ich przed samym biegiem/spacerem/jazdą na rowerze jest dosyć czasochłonne i szybko zaczyna doskwierać. Nie mam natomiast uwag do samej jakości dźwięku czy działania tej funkcji. Podejrzewam, że w przypadku YouTube Music będzie działało tak samo jak w Spotify, z którego korzystałem. Wybór aplikacji do muzyki na platformie amerykańskiego producenta nadal jest skromny na tle WearOS, ale cieszy fakt, że nowe aplikacji mimo wszystko cały czasię pojawiają.

Jeśli chcecie wgrać aplikację na swojego Garmina to wystarczy uruchomić aplikację Connect IQ na swoim smartfonie albo przejść pod ten adres, zalogować się na swoje konto Garmin i pobrać aplikację bezpośrednio na zegarek. Następnie trzeba się jeszcze zalogować na swoje konto Google/YouTube, na którym aktywna jest subskrypcja Premium i już można wybierać utwory do synchronizacji ze smartwatchem. Obecnie wspierane zegarki to modele z serii Forerunner (255/S Music, 265, 955, 965), Venu (2/2S/2 Plus/3/3S), Epix oraz Fenix 7/7X.