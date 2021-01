Przed nami nowy miesiąc oferty Xbox Live Games With Gold, który obejmuje także konsole nowej generacji — Xbox Series X oraz Xbox Series S. I choć na gry w ramach tego abonamentu, przygotowywane wyłącznie z myślą o nowych konsolach, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, tak wciąż możecie grać na nich w tytuły z przeszłych generacji – Xbox One, Xbox 360 i Xbox. Nie inaczej będzie w przypadku tytułów dodawanych do usługi Games With Gold. Styczeń, w którym do swoich kont nadal przypiszecie Little Nightmares, Dead Rising oraz Breakdown był mało interesujący. A jak na jego tle wypada luty?

Games With Gold w lutym. W co zagracie?

Na pierwszy ogień w lutowej bibliotece Games With Gold idzie Resident Evil — w sam raz na świętowanie 25. rocznicy powstania serii. Odświeżona pierwsza część zabiera graczy do mrocznego domostwa gdzie czeka masa zagadek do rozwiązania i chmara zombie do odstrzelenia. To gra, która zdefiniowała gatunek survival horror. Resident Evil będzie dostępne przez cały miesiąc. Przez cały luty do swoich kont będziecie mogli przypisać Gears 5. Podobnie jak Resident Evil, tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać. Piątka kontynuuje historię Kait Diaz i jej walki z obcą rasą Szarańczy. Recenzję Gears 5 przeczytacie u nas. 16 lutego w katalogu pojawi się Dandara: Trials of Fear Edition. To dynamiczna platformówka, w której główna bohaterka zwiedza mistyczny świat ignorując prawa grawitacji. Odbijanie się od ścian i sufitów to dopiero początek jej umiejętności. Gra będzie dostępna do 15 marca.

Microsoft oczywiście nie zapomina o posiadaczach starszych konsol. Dla użytkowników Xbox 360 również przygotowano dwa tytuły. Pierwszy z nich to Indiana Jones and the Emperor’s Tomb z oryginalnego Xboksa dostępna od 1 do 15 lutego. Przygodowa gra akcji z popularnym poszukiwaczem skarbów. Tym razem Indiana Jones udaje się do Chin, gdzie musi odnaleźć starożytny artefakt — Serce Smoka. Drugą grą jest Lost Planet 2 — kontynuacja przedstawiająca historię 10 lat po wydarzeniach znanych z części pierwszej. Gracz ponownie będzie miał możliwość zasiąść za sterami bojowych mechów nazywanych Vital Suits i odeprzeć atak tajemniczych przeciwników. Tytuł pobierzecie od 16 do 28 lutego. W te gry zagracie też na konsolach Xbox One i Xbox Series X i S.