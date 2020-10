Xbox Series X – co chcecie wiedzieć o konsoli?

Przejdźmy zatem do samego urządzenia. Konsola jest zaskakująco mała (zdjęcia nieco zakłamują rzeczywistość) i zgodnie z nazwą ma kształt podłużnego pudła. Jego wymiary to To 15,1 x 15,1 x 30,1 cm. Teoretycznie możemy ją postawić zarówno pionowo jak i poziomo (w tym celu na jednej z dłuższych ścian mamy nawet maleńkie nóżki). Ale w praktyce nie da się odczepić dolnej podstawy, więc wygląda to dość komicznie. Przygotujcie się zatem na reorganizację przestrzeni przy telewizorze… albo zapakowanie konsoli do szafki.