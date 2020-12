Game Pass od Microsoftu jest super i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Z jednej strony biblioteka gier dostępnych w ramach abonamentu cały czas się rozrasta, z drugiej dodano możliwość grania w chmurze – i to bez wątpienia najmocniejszy as w rękawie firmy jeśli chodzi o nowe konsole.

Tymczasem wciąż niezależnie funkcjonuje inny abonament. Opłacając konto Gold mamy możliwość grania online, dostajemy też Games with Gold, czyli darmowe gry w ramach abonamentu – usługa jest praktycznie taka sama jak popularne PlayStation Plus dla konsol PlayStation.

Ujawniono już gry w Games with Gold na styczeń 2021

I szału niestety nie ma. Dostaniemy wydane w 2017 roku Little Nightmares. Nie zrozumcie mnie źle, ten przygodowy horror-platformówka nie jest zły, trudno mówić tu jednak o jakimś hicie.

Kolejna gra to mające już na karku 14 lat Dead Rising. Swego czasu gra robiła ogromne wrażenie rozmachem – czy raczej ilością zombiaków, które można było zabijać (da się zabić zombie?), krytykowano ją jednak za wiele innych aspektów. No i w 2021 roku nie prezentuje się już specjalnie dobrze.

The King of Fighters XIII to niezła, ale nie rewelacyjne bijatyka, niestety też niezbyt nowa, bo z 2011 roku.

Do tego dostaniemy też Breakdown z 2004, bardzo przeciętny FPS z pierwszego Xboksa.

Ewidentnie widać, że wraz z sukcesem Game Passa, Microsoft totalnie odpuszcza Games with Gold. Obstawiam więc, że prędzej czy później usługa w ogóle zniknie i zostanie tylko Game Pass – ale to też nie jest idealne rozwiązanie, bo wtedy firma przymusi do płacenia za Game Passa osoby, które chcą uiszczać opłatę tylko za możliwość grania online na konsoli. I tak, na PC nic się nie zmieniło – granie online jest wciąż darmowe.

źródło