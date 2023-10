Pamiętacie Samsung SGH-E700? Oto jego “nowa” wersja

Samsung SGH-E700 to telefon z klapką, który na rynku zadebiutował w 2003 r. Dziś, 20 lat później, firma wraca z pomysłem, by o nim przypomnieć. Oto Galaxy Z Flip5 Retro - hołd dla klasycznych składaków koreańskiego producenta.

Samsung SGH-E700 z nowoczesnymi smartfonami nie ma wiele wspólnego. Jednak w czasach, w których pojawił się na rynku przyniósł prawdziwą rewolucję. Jak podaje producent, model ten był przełomowym telefonem komórkowym, ponieważ jako pierwszy posiadał wbudowaną antenę. Innowacyjna technologia, w połączeniu z z ogromnym zainteresowaniem samym telefonem, odegrała kluczową rolę w rozwoju pozycji Samsunga w branży telefonii komórkowej. Dziś firma zapowiedziała wypuszczenie na rynek Galaxy Z Flip5 Retro - limitowanej edycji telefonu, który stanowi wyraz innowacyjności firmy.

Galaxy Z Flip5 Retro czerpie garściami z klasycznego już SGH-E700. Galaxy Z Flip5 Retro umiejętnie wykorzystuje różne charakterystyczne cechy SGH-E700, takie jak połączenie kolorów: niebieskiego indygo i srebrnego. Nie mogło też zabraknąć nowoczesnego nawiązania i reinterpretacji grafik oraz informacji wyświetlanych na zewnętrznym ekranie SGH-E700. Dodatkowym elementem zabierających użytkowników w podróż do lat 2000. jest wyjątkowa animacja zarezerwowana wyłącznie dla tego modelu, która wyświetlana jest na ekranie Flex Window (ekran zewnętrzny) i przedstawia miejski krajobraz z nutką nostalgii.

Galaxy Z Flip5 Retro. Hołd dla klasycznych składaków Samsunga

Samsung Galaxy Z Flip5 to przede wszystkim nowy zawias i ulepszona konstrukcja, które pozwalają nareszcie całkowicie domknąć składany smartfon (do środka już się nic nie dostaje), aż po zwiększony frontowy ekran (Flex Window), który wreszcie daje możliwość używania smartfona bez jego otwierania. Naszą recenzję tego składanego smartfona Samsunga możecie przeczytać w tekście Konrada lub obejrzeć na kanale AntywebTV.

Zestaw zawierający Galaxy Z Flip5 Retro to szereg dodatkowych gadżetów, które idealnie oddają nostalgiczny charakter tego smartfona. Co znajduje się w pudełku? To m.in. trzy płytki FlipSuit z logo z różnych epok historii Samsunga, etui FlipSuit oraz kolekcjonerska z wygrawerowanym unikalnym numerem seryjnym, który zwiększy wartość kolekcjonerską produktu. Wszystko zapakowane w stylowe opakowanie zdobione elementami charakterystycznymi dla Samsung SGH-E700.

Podoba Wam się Galaxy Z Flip5 Retro i jesteście zainteresowani jego kupnem? Mam złe wiadomości. Choć smartfon trafi wkrótce do sprzedaży, nie będzie on dostępny w Polsce - przynajmniej oficjalnie. Samsung potwierdził, że model inspirowany i oddający hołd klasycznemu już SGH-E700 pojawi się wyłącznie na wybranych rynkach. Zainteresowane osoby z Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii będą mogli go zamówić już w najbliższą środę - 1 listopada. Natomiast we Francji przedsprzedaż ruszy dzień później - 2 listopada. Cena? Producent jej nie zdradza, wszystkiego dowiemy się za kilka dni. Samsung Galaxy Z Flip5 w regularnej sprzedaży kosztuje w Polsce 5999 zł.

Nakład jest limitowany i nic nie wskazuje, by smartfon trafił na inne rynki. A szkoda. Samsung w ostatnich kilku latach wielokrotnie prezentował limitowane edycji swoich nowych sprzętów. Pamiętacie zeszłoroczną edycje Flipa 3 zdobionego motywami z popularnej serii Pokémon? Jej też się nie dało kupić w oficjalnej sprzedaży w naszym kraju.