Użytkownicy flipów różnych firm kupują je przede wszystkim ze względu na ich formę. Fotografia jest ważna, ale nie najważniejsza. Do tej pory prym wśród tego typu urządzeń dzierżył Samsungowy Galaxy Z Flip 4. Ale wygląda na to, że wyrósł mu w końcu godny przeciwnik. DxOMark przetestował pod względem fotografii model OPPO N2 Flip i to właśnie on ma zdaniem strony najlepsze zdjęcia wśród małych składaków.

Rywalizacja była bardzo zacięta, N2 Flip zdobył 114 punktów, a Z Flip 4 112 punktów. Wyniki w poszczególnych kategoriach pokazują, że Galaxy Z Flip 4 robi nieco lepsze zdjęcia w trybie normalnym, ale Oppo Find N2 Flip wygrywa w trybie zoomu i wideo.

Zdaniem rankingu OPPO Find N2 Flip oferuje doskonałą ekspozycję zdjęć i filmów z szerokim zakresem dynamicznym. Nagrywa filmy z małą ilością szumów i bardzo ładnie rozmywa tło w trybie bokeh. Dodatkowo może pochwalić się szybkim autofokusem w trybie wideo.

Z minusów – występuję lekkie opóźnienia migawki przy zdjęciach. Zauważono również niestabilny dobór ekspozycji przy słabym oświetleniu zarówno przy zdjęciach jak i filmach.

W sumie Oppo Find N2 Flip zapewnił sobie 69. pozycję w ogólnym rankingu aparatów. Co jak na urządzenie z takimi ograniczeniami związanymi z budową jest całkiem niezłym wynikiem. Dzieli je m.in. z Nothing Phone 1.

Oczywiście wyniki rankingu DxOMark są od jakiegoś czasu brane z dystansem. Podważa się jego niezależność i obiektywizm – w skrócie – kto zapłaci, ten zajmuje wyższą pozycję.

W tym momencie najlepszym smartfonem do zdjęć jest wg. niego Honor Magic 5 Pro, drugi jest Huawei Mate 50 Pro a trzeci Google Pixel 7 Pro. Samsung Galaxy S23 Ultra, powszechnie uznawany za króla mobilnej fotografii ze względu na możliwości, wylądował na 11 miejscu, razem z Pixelem 7 i Vivo X90 Pro+.

