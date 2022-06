Galaxy Z Flip 4 na pierwszych zdjęciach. Technologia dorasta i pozbywa się irytującego "defektu"

Samsunug Galaxy Z Flip to bez wątpienia moje ulubiona linia smartfonów z ostatnich lat. Ta forma smartfona najzwyczajniej w świecie do mnie przemawia — i wbrew pozorom konieczność wykonania dodatkowego gestu by skorzystać z urządzenia jest dla mnie plusem, a nie minusem. Z zaciekawieniem obserwuję jak szybko następują zmiany na rynku składaków — ich pierwszych wersji strach było brać w dłoń w obawie o to, że się rozlecą od samego patrzenia. Minęło stosunkowo niewiele czasu, a wszystkie składanki na rynku to już zupełnie inna jakość. I choć dotychczasowe przecieki i materiały nie wskazują na to, by Samsung Galaxy Z Flip 4 miał być jakąś wielką rewolucją (myślę że dla wielu użytkowników najważniejszą zmianą będzie większa bateria). Ale spokojnie, nie musi nią być - bo ewolucja posuwa to urządzenie w bardzo fajnym kierunku i jeden z najbardziej irytujących "mankamentów" sprzętu ma zniknąć w najnowszej jego odsłonie.

Galaxy Z Flip 4: linia zgięcia w nowej generacji będzie jeszcze mniej widoczna!

Składane ekrany to jeszcze bardzo młoda technologia - dlatego nikt nie spodziewa się tego, że będzie ideałem. Od jej startu linia zgięcia w miejscu gdzie są zawiasy była zawsze bardzo widoczna - i dla wielu to element dyskwalifikujący taki typ urządzeń. Nie dziwię się - nie jest to ani wygodne, ani estetyczne (a pod światło zawsze widoczne) — a jako że grałem długie godziny w Pokemon Go i stale mazałem palcem po nierównej krawędzi to doskonale rozumiem tych, których takie rzeczy są w stanie zniechęcić do zakupu. W nowej generacji jednak projektantom miałoby się udać zmniejszyć ten efekt - i faktycznie, z poniższych zdjęć wynika, że naprawdę im się to udało. A patrząc na to, jak świetnie temat wypada w Oppo Find N, nie mam najmniejszych wątpliwości, że Samsung w tym roku także stosownie dopracują swoją technologię by zwrównać się z konkurencją.

Galaxy Z Flip 4: czego spodziewać się po urządzeniu?

Poza zestawem zdjęć, mamy także cały szereg informacji na temat nadchodzącego składaka od Samsunga. Jak widać na załączonych zdjęciach — wizualnie rewolucji nie będzie, chociaż poza udoskonaleniem technologii związanej ze składaniem ekranu, odrobinę miałby powiększyć się ekran zewnętrzny — z 1.9" do 2.1". Producent ma także zaoferować o 400 mAh większą baterię (już nie 3300, a 3700 mAh) oraz szybkie ładowanie 25W. Jeżeli liczycie na jakieś rewolucje w systemach aparatów — nic z tego. Z dotychczasowych wieści wynika, że Samsung wykorzysta dokładnie te same podzespoły, które były obecne w poprzedniej generacji. To samo zresztą tyczy się zabezpieczeń biometrycznych — czytnik linii papilarnych trafi do przycisku włączania na krawędzi obudowy. Sercem smartfona miałby być Sandragon 8+ Gen 1 wespół z 8 GB LPDDR5 RAM. W kwestii pamięci na dane, na rynek mają trafić dwa warianty Galaxy Z Flip 4: 256 i 512 GB.

Źródło