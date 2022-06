Motorola w tym tygodniu zaprezentowała dwa nowe modele swoich smartfonów: moto g62 5G i moto g42. I choć nie są to telefony z najwyższej półki, być może znajdą zainteresowanie wsród potencjalnych klientów szukających całkiem dobrych rozwiązań w rozsądnej cenie. Tym bardziej, że Motorola w obu modelach stawiać ma na dobrej klasy aparaty, które mają przyciągnąć młodych, spędzających długie godziny w mediach społecznościowych i dzielących się swoimi zdjęciami i filmami z bliskimi i znajomymi.

Motorola moto g62 5G

moto g62 zamknięty w obudowie z 6,5-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, to przede wszystkim łączność 5G dzięki wykorzystaniu procesora Snapdragon 480+ wspieranego przez 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane i pojemna bateria 5000 mAh, którą można szybko naładować dzięki wsparciu szybkiego ładowania 20W (TurboPower). Do tego potrójny układ aparatu głównego: 50 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz makro 2 Mpix (f/2.4). W telefonie nie zabrakło też tradycyjnego złącza słuchawkowego i czytnika linii papilarnych w przycisku na obudowie.

Motorola moto g42

moto g42 to nieco mniejszy, bo 6,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem 60 Hz obsługuje sieci LTE i wyposażony jest w układ Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Aparaty główne to 50 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz makro 2 Mpix (f/2.4) z funkcjami Macro Vision i Night Vision. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 20W (TurboPower), tradycyjne złącze słuchawkowe, czytnik linii papilarnych w przycisku na obudowie i slot na kartę microSD.

Oba modele smartfonów Motoroli działają pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z nakładką My UX.

moto g62 5G. Specyfikacja techniczna

Motorola moto g62 5G Wyświetlacz 6,5-calowy LCD IPS

1080 x 2400 pikseli

odświeżanie 120 Hz Główne aparaty 50 Mpix, f/1.8, (szeroki), PDAF

8 Mpix, f/2.2, 118˚ (ultra), 1/4.0", 1.12 µm

2 Mpix, f/2.4 (macro) Aparat przedni 16 Mpix, f/2.3, (szeroki), 1.12 µm Wymiary i waga 16,.8 x 74 x 8,6 mm

184 g Procesor Qualcomm Snapdragon 480+ 5G

2x 2.2 GHz Kryo 460

6x 1.8 GHz Kryo 460

grafika Adreno 619 Pamięć 4 GB + 128 GB Audio złącze słuchawkowe Bezpieczeństwo czytnik linii papilarnych w przycisku Zasilanie 5000 mAh

szybkie ładowanie 20W Łączność Dual SIM

GSM / HSPA / LTE / 5G

moto g42. Specyfikacja techniczna

Motorola moto g42 Wyświetlacz 6,4-calowy OLED

1080 x 2400 pikseli

odświeżanie 60 Hz Główne aparaty 50 Mpix, f/1.8, (szeroki), PDAF

8 Mpix, f/2.2, 118˚ (ultra), 1/4.0", 1.12 µm

2 Mpix, f/2.4 (macro) Aparat przedni 16 Mpix, f/2.2, (szeroki), 1.12 µm Wymiary i waga 165,3 x 75,4 x 9,5 mm

200 g Procesor Qualcomm Snapdragon 680

4x 2.4 GHz Kryo 265 Gold

4x 1.9 GHz Kryo 265 Silvergrafika Adreno 610 Pamięć 4 GB + 128 GB Audio złącze słuchawkowe Bezpieczeństwo czytnik linii papilarnych w przycisku Zasilanie 5000 mAh

szybkie ładowanie 20W Łączność Dual SIM

GSM / HSPA / LTE

Oba modele w pierwszej kolejności trafią do... Brazylii. Firma zapowiada jednak, że w najbliższym czasie pojawią się one na wybranych rynkach europejskich. Nie zdradza jednak, w jakich krajach będzie można je kupić. Nie znamy też europejskich cen moto g62 5G i moto g42. W Brazylii za G62 trzeba będzie zapłacić 1393 BRL (real brazylijski), co w przeliczeniu bezpośrednim daje ok. 1210 zł. Moto g42 wyceniony został na 1255 BRL, czyli ok. 1072 zł. Jeśli tylko smartfony pojawią się w Polsce, zaktualizujemy tekst o ceny w naszym kraju.