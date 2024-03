Największa zaleta nowych Samsungów pojawi się w starszych modelach? To świetna informacja!

Wygląda na to, że największa moc tegorocznych flagowców Samsunga wzmocni sporo starsze smartfony. I jest to świetna wiadomość.

Galaxy AI, czyli największa nowość Samsunga w tym roku

Podczas tegorocznej prezentacji najnowszej linii smartfonów, czyli Galaxy S24, Samsung zaprezentował serię funkcji należących do Galaxy AI. Nie jest w żadnym wypadku przesadą stwierdzenie, że jest to na razie największa nowość w tym roku od Samsunga. Dodatkowo, koreańska firma zobowiązała się do kontynuowania rozwoju obszaru sztucznej inteligencji, co nie dziwi, biorąc pod uwagę obecny trend, gdzie wszystkie największe firmy skupiają się na AI.

Możemy spodziewać się, że wszystkie te funkcje znajdą się także w tegorocznych modelach składanych, czyli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Co więcej, niedawno dowiedzieliśmy się, że wszystkie innowacje z Galaxy AI zostaną również udostępnione na nieco starszych urządzeniach. Choć może to nieco zmniejszyć atrakcyjność najnowszej linii smartfonów, która oprócz nowych procesorów różni się niewiele od poprzedników, jest to świetna wiadomość dla posiadaczy starszych modeli Samsunga. Wtedy jednak mówiło się wyłącznie o sprzętach „ostatniej generacji” — Galaxy AI zmierza do takich sprzętów jak Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Flip 5 oraz Galaxy Z Fold 5.

Teraz okazuje się jednak, że wszystkie najnowsze funkcje koreańskiej firmy oparte na sztucznej inteligencji pojawią się również na nieco starszych smartfonach, czyli 2-letnich flagowcach — serii Samsung Galaxy S22.

Galaxy AI na Samsungach Galaxy S22? Miało być niemożliwe, a jednak

Jakiś czas temu informowałem, że zgodnie z doniesieniami TechRadar, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus i Samsung Galaxy S22 Ultra, pomimo tego, że mają zaledwie niecałe dwa lata, to według Patricka Chometa, dyrektora do spraw obsługi klienta w firmie Samsung, żadne z urządzeń firmy na 2022 rok nie będzie korzystać z nowych funkcji Galaxy AI — a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. W rozmowie z TechRadar Chomet powiedział:

Przede wszystkim uzyskanie [tych funkcji] w serii Galaxy S24 wymagało dużo pracy. Jestem zmęczony. I właściwie TM Roh [prezes działu mobilnego Samsunga] chciał ogłosić [na Unpacked], że możemy obsługiwać urządzenia Galaxy S23 za pomocą Galaxy AI, co będziemy robić w pierwszej połowie roku. […] Chcemy mieć pewność, że z czasem nasze doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją będą mogły być wspierane przez wydajność [mobilną], co przełoży się na wydajność procesora i karty graficznej. Więc na razie się uczymy; idziemy krok po kroku. Wiemy, że Galaxy AI działa dobrze na serii Galaxy S24 i wiemy, że będzie dobrze działać na serii Galaxy S23. Nie wiemy jednak, jaka będzie intensywność wykorzystania sztucznej inteligencji dla przeciętnego klienta i jak ta intensywność wpłynie na zasoby na urządzeniu i zasoby w chmurze. Po pierwsze, chcemy zabezpieczyć jakość i wydajność tego, co wdrażamy. Następnie dowiemy się, jak ludzie korzystają z [tych funkcji] i dostosujemy wydajność. Po drugie, wdrożymy [Galaxy AI] na drugim zestawie urządzeń — konkretnie S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 i Tab S9 — aby zobaczyć, jak to działa.

Teraz jednak TM Roh poinformował, że Samsung szuka sposobów, które umożliwią wprowadzenie One UI 6.1 wraz ze wszystkimi funkcjami AI na urządzenia z serii Galaxy S22. W teorii smartfony z 2022 roku nie mają wystarczających podzespołów do tego, żeby Galaxy AI mogło działać on-device, lecz z tego powodu koreańska firma ma sięgnąć po przetwarzanie w chmurze i obciążyć tym bardziej software, niż hardware.

Z tym może być jednak różnie. W końcu wszyscy posiadacze S23 dalej czekają na swoje funkcje oparte na SI, a i Roh nie dał gwarancji, że wydarzy się to na pewno. Poza Galaxy AI w S22, Roh zapowiedział również, że Samsung poszukuje obecnie „rolujących” i przesuwanych obudów, które dołączą do oferty składaków. Nadchodzą więc ciekawe lata dla Samsunga.

