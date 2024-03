Te smartfony omijały Polskę. Wkrótce się to zmieni, w tej cenie będą hitem!

Premiery smartfona Google Pixel 8a spodziewamy się za niespełna dwa miesiące, podczas konferencji Google I/O, ale już dzisiaj wiemy na jego temat bardzo dużo. Co więcej, wygląda na to, że oficjalnie trafi do Polski.

Google Pixel 8a z ekranem 120 Hz

Smartfony Google Pixel zbierają w ostatnich latach bardzo pozytywne oceny, głównie ze względu na swoją wyważoną specyfikację, świetną jakość zdjęć oraz atrakcyjną cenę. Szczególnie dobrze pod tym względem wypada seria z literką A w nazwie, czyli Pixel 6a/7a. Nadchodzący model - Pixel 8a zapowiada się natomiast jeszcze lepiej. Według najnowszych doniesień wyposażony zostanie w praktycznie identyczny ekran OLED jak flagowy model z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli i maksymalną jasnością 1400 nitów. Już zastosowanie wyświetlacza 90 Hz w serii 7a było dobrą wiadomością, a teraz Google idzie jeszcze dalej i na przekór Apple, które w swoich bazowych telefonach nadal korzysta z ekranu 60 Hz.

W nowym modelu pojawi się także wsparcie dla technologii Display Port, oznacza to, że po podłączeniu do monitora będzie można korzystać ze smartfona trochę jak z komputera. Taki jest przynajmniej plan, choć w przypadku czystego Androida wymaga to jeszcze nieco poprawek. Nie oferuje on takich możliwości jak np. Samsung DeX. Wygląda też na to, że w tym roku nie będzie żadnych większych zmian w kwestii aparatów. Pixel 8a ma posiadać te same sensory co poprzedni model, czyli w przypadku głównego obiektywu będzie to Sony IMX787 (64 Mpix), a w szerokokątnym będzie to Sony IMX712 (13 Mpix), podobnie jak w aparacie do selfie.

Nie jest to pewnie żadne zaskoczenie, ale podobnie jak poprzednicy, Pixel 8a otrzyma ten sam procesor co flagowe modele, czyli w tym przypadku Tensor G3. To spory postęp w porównaniu do modelu G2, bo mamy tu przede wszystkim nowsze rdzenie ARM i zamiast 8, jest ich 9 w układzie 1+4+4, co zapewnia lepszą wydajność. Dostaniemy też lepsza GPU - Mali-G715 oraz sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1. Jedyna zmiana ma dotyczyć obudowy samego procesora, która wykonana zostanie w innej technologii niż w modelach 8/8 Pro. Obniża to koszty ale według Samsunga sam układ będzie mocniej się nagrzewał i może mieć nieco większe zużycie energii.

Pixel 8a będzie dostępny w Polsce?

Jednak chyba najważniejszą informacją z tego przecieku jest fakt, że w materiałach dotyczących Pixela 8a udało znaleźć się informacje o nowych językach w instrukcji obsługi. Do tej pory Google przygotowywał takie dokumenty tylko na rynki gdzie Pixel był oficjalnie sprzedawany, czyli obecnie w 21 krajach. W przypadku Pixela 8a takich krajów jest już 31, a wśród nich jest również Polska. Wygląda więc na to, że może to być pierwszy model smartfona Google oficjalnie dostępny w naszym kraju. Pozostałe nowe kraje, w których może pojawić się ten smartfon to Czechy, Estonia, Węgry, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia.

Nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat ceny, ale skoro Pixel 8a powinien być tańszy od Pixela 8, to cena w okolicach 400 euro wydaje się bardzo prawdopodobna. W takim wypadku zasadne wydaje się pytanie, czy Pixel 8 ma jeszcze racje bytu, bo wygląda na to, że wcale nie jest wyraźnie lepszy. Tym bardziej, że Google pozbawia go też programowo pewnych możliwości, które ma wersja 8 Pro. Nie zmienia to jednak faktu, że Pixel 8a zapowiada się na hit sprzedaży.

