Flagowce Samsunga bez szans na istotną aktualizację. Producent wyjaśnia dlaczego

Samsung Galaxy S24 to głównie nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji

W zeszłym tygodniu, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, koreański gigant odsłonił już wszystkie karty związane z nową linią swoich flagowych smartfonów oraz zaprezentował, czym w ogóle jest Galaxy AI. Nie ma wątpliwości, że największą zmianą w tym roku jest właśnie Galaxy AI, czyli szereg funkcji na podstawie sztucznej inteligencji. Zdecydowanie więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w tekście Galaxy AI to największe pozytywne zaskoczenie Samsungów Galaxy S24, lecz warto zaznaczyć, że chodzi głównie o takie rzeczy jak tłumaczenie rozmów telefonicznych, tłumaczenie chatów, interaktywne wyszukiwanie, dyktafon zdolny do przygotowywania transkrypcji i podsumowań nagranych rozmów, upiększanie odręcznie i regularnie pisanych notatek, generowanie podsumowań artykułów w przeglądarce internetowej, automatyczne upiększanie i zaawansowane edytowanie zdjęć oraz generatywne tapety AI.

Samsung oczywiście zapowiada, że dalej będzie rozwijał kwestie związane ze sztuczną inteligencją — i nie jest to specjalnym zaskoczeniem, w końcu teraz dosłownie wszystkie największe firmy szaleją na punkcie sztucznej inteligencji. Do tego można ze spokojem założyć, że wszystko to trafi również do tegorocznych składaków, czyli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 — ba, niedawno w sieci pojawiły się nawet informacje, że wszystkie rewelacje z Galaxy AI trafią również do takich urządzeń jak cała linia smartfonów Samsung Galaxy S23, a do tego Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsung Galaxy Z Fold 5 i Samsung Galaxy Tab S9. Z każdym dniem pojawiają się jednak nowe informacje, które są coraz mniej pozytywne.

Samsung Galaxy S22 bez Galaxy AI? Dwuletni flagowiec nie jest „za słaby” — problem leży w innym miejscu

Jak donosi TechRadar, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus i Samsung Galaxy S22 Ultra, pomimo tego, że mają zaledwie niecałe dwa lata, to według Patricka Chometa, dyrektora do spraw obsługi klienta w firmie Samsung, żadne z urządzeń firmy na 2022 rok nie będzie korzystać z nowych funkcji Galaxy AI — a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. W rozmowie z TechRadar Chomet powiedział:

Przede wszystkim uzyskanie [tych funkcji] w serii Galaxy S24 wymagało dużo pracy. Jestem zmęczony. I właściwie TM Roh [prezes działu mobilnego Samsunga] chciał ogłosić [na Unpacked], że możemy obsługiwać urządzenia Galaxy S23 za pomocą Galaxy AI, co będziemy robić w pierwszej połowie roku. […] Chcemy mieć pewność, że z czasem nasze doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją będą mogły być wspierane przez wydajność [mobilną], co przełoży się na wydajność procesora i karty graficznej. Więc na razie się uczymy; idziemy krok po kroku. Wiemy, że Galaxy AI działa dobrze na serii Galaxy S24 i wiemy, że będzie dobrze działać na serii Galaxy S23. Nie wiemy jednak, jaka będzie intensywność wykorzystania sztucznej inteligencji dla przeciętnego klienta i jak ta intensywność wpłynie na zasoby na urządzeniu i zasoby w chmurze. Po pierwsze, chcemy zabezpieczyć jakość i wydajność tego, co wdrażamy. Następnie dowiemy się, jak ludzie korzystają z [tych funkcji] i dostosujemy wydajność. Po drugie, wdrożymy [Galaxy AI] na drugim zestawie urządzeń — konkretnie S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 i Tab S9 — aby zobaczyć, jak to działa.

Warto również zaznaczyć, że Chomet potwierdził, że CPU w Galaxy S23 FE i Galaxy S22 jest identyczne — mowa tutaj oczywiście o Exynosie 2200. Wtedy rzucił tylko „Na razie ograniczamy Galaxy AI do urządzeń ostatniej generacji”. Skoro tak, to można się zatem domyślić, że Galaxy AI będzie działać na wszystkich wspieranych smartfonach koreańskiej firmy, ale dopiero od momentu, kiedy usługi oparte na sztucznej inteligencji będą płatne.

Płatne Galaxy AI zmieni zasady gry?

Jakiś czas temu informowałem, że w regulaminie Samsunga, również w polskim, pojawiła się informacja o tym, że:

Funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Odmienne zasady mogą dotyczyć korzystania z funkcji AI dostarczanych przez podmioty trzecie.

Wygląda więc na to, że Galaxy AI wkrótce będzie za paywallem. To niewątpliwie sprawia, że cała nowość staje się nieco mniej ekscytująca. Samsung zaznacza w regulaminie, że będzie to „co najmniej” do końca 2025 — i możliwe, że wtedy już będziemy mogli korzystać z funkcji SI na wszystkich wspieranych smartfonach Samsunga. Co sądzicie o takim podejściu?

Źródło: TechRadar