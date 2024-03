Znudzony? Oto najlepsze zamienniki systemu Android

Jeżeli nie korzystamy z iPhone'ów, jest praktyczne pewne, że w naszej kieszeni jest smartfon z Androidem. Ten możemy spotkać w wielu różnych "smakach", zależnie od tego, jakiego producenta telefon mamy. Samsung ma swoje OneUI, Motorola MyUX, Xiaomi HyperOS a Oppo - ColorOS. W sieci trwa zacięta debata odnośnie tego, która nakładka jest najlepsza, albo wręcz - czy nie lepiej nie mieć takowej w ogóle i postawić na czystego Androida.

Jednocześnie, pomimo tego, że na rynku istnieje wiele różnych inkarnacji tego systemu, wciąż jest grupa ludzi, którym nie odpowiada żaden z nich. Powodów jest wiele. Po pierwsze - dla niektórych sama obecność Google (i jego modułów śledzących) może być nie do przyjęcia. Ponadto - część urządzeń posiada bardzo krótkie wsparcie i niektórzy chcą, by po 2 latach ich urządzenie wciąż działało na najnowszym Androidzie. Finalnie - niektórzy po prostu wolą inny zestaw programów, a obecność szeregu natywnych apek, których nie da się odinstalować, jest irytująca.

Co wtedy? Cóż, wtedy taki użytkownik może sięgnąć po tzw. Custom ROMy, czyli systemy operacyjne zbudowane przez firmy trzecie, które można zainstalować na swoim telefonie. Custom ROMy najczęściej bazują na AOSP - Androidzie w wersji Open Source, do którego twórcy dodali funkcje zapewniające np. większą personalizację, albo bezpieczeństwo. Jednak jakie są najlepszą opcją? Wybór jest spory, a poniżej prezentujemy listę tych, którymi warto się zainteresować.

1. LineageOS

LinageOS nie trzeba przedstawiać nikomu, kto kiedykolwiek miał do czynienia z Custom ROMami. Jest to najpopularniejszy przedstawiciel tej rodziny, Posiada wsparcie dla olbrzymiej liczby smartfonów, jest niesamowicie stabilnym i dojrzałem systemem, dzięki któremu wiele starych urządzeń mogło doświadczyć nowych funkcji Androida po tym, jak producenci je porzucili.

2. /e/OS

/e/OS to stytem, którego celem ma być zapewnienie użytkownikowi maksymalnej prywatności. Dlatego jest pozbawiony usług Google, a jeżeli będziemy chcieli z nich skorzystać, system może wykonać spoofing, ukrywając nasz prawdziwy numer urządzenia. Oprócz tego system posiada wiele innych funkcji, które pozwalają poprawić prywatność użytkownika.

3. PixelOS

Jeżeli tęsknicie za tym, jak wygląda czysty Android, to cóż - teraz możecie go mieć na swoim telefonie. PixelOS to system, którego celem jest zapewnienie doświadczenia, które dają telefony od Google. Oczywiście - mamy tu też wszystkie aplikacje od Google, a sam system charakteryzuje się bardzo rozległym wsparciem.

4. Havoc OS

Uważacie, że waszemu telefonowi brakuje mocy? Tutaj z pomocą może przyjść Havoc OS. Dlaczego? Ano dlatego, że system ten w pełni nastawiony jest na wyciągnięcie ze smartfona maksymalnej wydajności. Minusem jest tu mały zespół stojący za tym Custom ROMem, więc raczej nie zainstalujemy go na żadnym nowym smartfonie.

5. Project Elixir

Finalnie, mamy tu Project Elixir, czyli coś dla fanów tuningowania wyglądu swojego systemu do maksimum. Ten Custom ROM pozwala na daleko idącą personalizację, a dopasować tu możemy dosłownie każdy aspekt UI, jednocześnie jednak nie tracąc stockowego, Pixelowego wyglądu.

A jaki Custom ROM jest Waszym ulubionym?