Fuchsia OS od Google może Was rozczarować. A miał być następcą Androida…

Ogłoszony plan udostępnienia Fuchsia OS na urządzeniach, które znajdują się w domach użytkowników to największy krok w historii systemu. Jego początki śledzimy od 2016 roku, kiedy to poznaliśmy wizję interfejsu mającego stać się wkrótce bliskim środowiskiem dla wielu osób. Spodziewano się, że Fuchsia OS będzie łączyć w sobie rozwiązania znane z Androida oraz Chrome OS, by któregoś dnia stać się jedyną, uniwersalną platformą Google obecną na każdego rodzaju urządzeniach. Być może taka chwila nadejdzie, ale na ten moment należy się pogodzić z faktem, że Chrome OS i Android nigdzie się nie wybierają, choć mogą zostać lepiej zintegrowane, a Fuchsia OS zacznie podbijać rynek z zupełnie innej strony.

Fuchsia OS trafi na inteligentny ekran Google Nest Hub

Jak informuje 9to5Google, Fuchsia OS na przestrzeni najbliższych miesięcy trafi na Google Nest Hub – inteligentny ekran z Asystentem Google. Do tej pory urządzenia te działały pod kontrolą opartego na Linuksie „Cast OS-a”, ale w przyszłości dojdzie do nie lada zmiany pod maską, bo zastąpi go Fuchsia OS. Co istotne, z perspektywy posiadaczy sprzętu ta aktualizacja będzie niezauważalna, ponieważ interfejs, z którym spotykają się użytkownicy w ogóle się nie zmieni, a funkcjonalność Google Nest Hub pozostanie dokładnie taka sama.

Dokumenty Google dodają nowe funkcje, by dogonić podstawowe funkcje MS Word. Lepiej późno, niż wcale