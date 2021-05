Widgety w Android Auto

Wygląda na to, że rozwój Asystenta Google da mu w Android 12 znacznie większe możliwości. Przykładowo ma on uzyskać dostęp do widgetów, aby za ich pomocą wykonywać konkretne akcje. Jako przykład podano widget związany z restauracją. Kierowca bez odrywania rąk od kierownicy czy wykonywania połączenia telefonicznego, będzie mógł złożyć zamówienie przy pomocy asystenta i widgetu, który to umożliwia. Jak widać na poniższym ekranie, gdy kierowca poprosi asystenta o ponowne zamówienie, zostanie zapytany co chciałby zjeść na bazie ostatnich zamówień lub ulubionych pozycji w menu. Dla ułatwienia zostaną one wyświetlone na ekranie samochodu w formie pływającego menu wyświetlanego nad mapą. To kolejna czynność, w której asystent głosowy może nas wyręczyć.