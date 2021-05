Pixel 6 Pro będzie ogromny. Wiemy, do czego posłuży trzeci aparat

Mimo, że Pixele uznawane są smartfony z wyższej półki, to gdy porównywano je z ofertą konkurencji, nie sposób było nie dostrzec znaczących różnic. Google nigdy nie starało się dorównać specyfikacją najbardziej topowym modelom na rynku, np. od Samsunga. Dotychczasowa polityka powodowała, że w ofercie były smartfony w dwóch rozmiarach, ale ten większy nie był znacząco lepszy od podstawowego wariantu, co się wielu klientom podobało. W przypadku Pixela 5 Google obrało inną strategię przygotowując nieco tańszy model, co spotkało się z ogólną aprobatą. Nie jest tajemnicą, że smartfony Pixel były sowicie wyceniane, dlatego sprawienie, że najnowszy model stał się bardziej przystępny odebrano bardzo pozytywnie.

Nadchodzi Pixel 6 Pro. To koniec linii XL

Tegoroczna generacja smartfonów Pixel będzie jednak całkowitą odmianą względem tego, czego byliśmy świadkami do tej pory. Google przygotowuje oczywiście dwa warianty swojego smartfona, ale tym razem większy model nie będzie posiadał w nazwie dopiska „XL”, lecz „Pro”. Wszystko dlatego, że Google najwyraźniej planuje pokazać bardziej wypasioną wersję Pixela, która będzie większa i będzie posiadać dodatkowe atuty.

