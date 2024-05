Ach, Pustkowie… możliwości tu tyle co ziaren piasku. Ale „Wojownicy Pustkowia” nie chcą się nimi dzielić. Ta zgraja łupieżców to prawdziwi bojowi rupieciarze – wszyscy są specami od samochodów i brutalnie tłumią wszelkie sprzeciwy. W Sezonie 3 Rozdziału 5 Fortnite: Battle Royale – Kasacja wskakujcie za kółko i pokażcie moc Nitro tym zmotoryzowanym złoczyńcom!

– inspiracji Mad Maxem w nowym rozdziale Fortnite nie brakuje choć twórcy nie mówią wprost, że mamy do czynienia z taką kolaboracją. Nie ma tu bohaterów znanych z filmów George'a Millera, ale mamy zupełnie nowy biom, który powstał po przejściu gigantycznej burzy piaskowej. Pustkowia oferują graczom szereg nowych wyzwań i możliwości, a także przedmiotów i broni do odkrycia i użycia w starciu z wrogami. Odwiedzając nowy biom możecie zwiedzić Ryzykowną Rafinerię, Nitrodrom, czy Potworny Przyczółek.

A wszystkie te lokacje łączą się z główną atrakcją rozdziału – wyścigami samochodów, które można "dopalić" nitro. mapie rozmieszczono fontanny Nitro i beczki z nitro. Pierwszy przedmiot to przenośny pojemnik Nitro, który można rzucić w kierunku samochodu by nasycić go nitro, a beczki z to pojemniki, które zapewniają moc nitro przy kontakcie. Co daje samo nitro Zwiększona szybkość jazdy samochodami, dodaje wybuchową moc taranowania, zmniejsza zużycie paliwa i wzmacnia modyfikacje ataku. Jeśli z nitro skorzysta postać, otrzyma zwiększoną prędkość ruchu, wybuchową moc uderzania, zmniejszone zużycie energii, zwiększoną szybkość przeładowania oraz niewrażliwość na obrażenia od upadku.

Fortnite z nowym rozdziałem. Co nowego czeka graczy?

Do gry powracają też modyfikacje pojazdów. To m.in.

Wieżyczka z karabinem maszynowym

Wieżyczka z granatnikiem

Kolczasty zderzak

Pług

Kuloodporne opony

Opony terenowe Chonkers

Do tego masa nowych postaci, które czekają na odkrycie na odświeżonej mapie, dodatkowe skarby oraz wyzwania, dzięki którym zyskacie m.in. medalion Pani Ringu Szramy zapewniający nieskończoną amunicję i niewielkie wzmocnienie zadawanych obrażeń. Za jej pokonanie można też otrzymać Kuszę Bum Bum Pani Ringu. W ramach nowego rozdziału w Fortnite pojawi się też specjalne wydarzenie związane z serią Fallout. Już teraz na wyspie pojawiają się butelki kultowej już Nuka-Coli. Wypicie tego magicznego trunku przywraca nieco zdrowia, a z czasem również osłony.

Nowy rozdział to nie tylko pustkowia, nowi bohaterowie, czy przedmioty. Gra doczekała się również ważnej aktualizacji w wersji na urządzenia mobilne, gdzie gracze otrzymają usprawnione sterowanie. Zabawa na małym ekranie nie zawsze należy do najprzyjemniejszych. Interfejs w Fortnite to masa informacji, ikon i znaczników. A do tego trzeba dołożyć przyciski, które nie zawsze są ułożone w odpowiedni sposób. To się zmienia wraz z nowym rozdziałem.

Epic Games zmodyfikował nieco interfejs w wersji mobilne, połączył niektóre przyciski w jeden i uporządkował to, co widzimy na ekranie w trakcie rozgrywki. Studio zaznacza jednak, że zmiany te dotyczą wyłącznie ustawień standardowych i domyślnych. Jeśli korzystacie z interfejsu, który sami spersonalizowaliście, wszystko zostaje tak, jak do tej pory. Macie jednak możliwość dalszego dostosowania ekranu gry, by w Fortnite grało się jeszcze lepiej. A trzeba przypomnieć, że Epic przygotowuje się do powrotu tego hitu na iOS i iPadOS w Unii Europejskiej – bez konieczności grania w chmurze. Choć na szczegóły musimy jeszcze poczekać, gracze wybierający iPhone'a i iPady, jako platformę do zabawy, z pewnością będą zadowoleni.