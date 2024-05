Jeden z pierwszych komunikatorów przechodzi do historii. To koniec ICQ

Jeśli korzystałeś z internetu 20 lat temu, z pewnością doskonale wiesz, o który komunikator internetowy chodzi. Choć w Polsce nie zdobył aż tak dużej popularności jak Gadu Gadu, Skype czy nawet MSN, miał swoje grono użytkowników. Przyszła pora, by ostatecznie pożegnać ICQ.

Co to jest ICQ i skąd się wzięło?

Historia ICQ sięga roku 1996 i firmy Mirabilis, która podjęła się jego wyprodukowania. Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że to jeden z najstarszych komunikatorów w całym internecie. Narzędzie ułatwiające komunikację między użytkownikami szybko zdobyło popularność, przez co szybko znalazł się duży inwestor, który przejął projekt. W 1998 roku, gdy platforma miała już około miliona użytkowników, została przejęta przez ówczesnego giganta rodem z USA – America Online (AOL).

Podstawową funkcją komunikatora było przesyłanie wiadomości tekstowych. Z biegiem czasu pojawiły się również nowe funkcjonalności, na czele z przesyłaniem plików między użytkownikami (P2P). Udostępniono również gry online, a nawet wideokonferencje.

W miarę popularyzowania się dostępu do internetu ICQ przegrywał rywalizację ze Skype, MSN i Facebookiem, a jego znaczenie stało się niewielkie. Do tego stopnia, że władze AOL zdecydowały o sprzedaży komunikatora Rosjanom. ICQ trafił w ręce serwisu mail.ru, obecnie znanego pod nazwą VK (VKontakte). Właśnie przyszedł ten moment, kiedy ICQ już na zawsze przejdzie do historii internetu.

ICQ zniknie z internetu już w przyszłym miesiącu

Jak czytamy na stronie internetowej tego zapomnianego już komunikatora, ICQ zostanie wyłączony 26 czerwca 2024 roku. Dotychczasowi użytkownicy zachęcani są do migracji na inne rosyjskie usługi, przede wszystkim VK Messenger i VK WorkSpace.

Jako że w Polsce, przede wszystkim za sprawą Gadu Gadu, ICQ nigdy nie cieszyło się wielką popularnością, koniec usługi przejdzie bez echa. Jedynie starsi użytkownicy internetu, pamiętający pierwszą dekadę XXI wieku, być może z nostalgią wspomną dawne czasy.

Korzystaliście z ICQ?