Fortnite to bez wątpienia jeden z największych fenomenów wśród gier free-to-play. Tytuł, nad którym pracuje Epic Games, przyciąga przed ekrany już nie tylko fanów strzelania w trybach online. To także rozbudowany tryb LEGO, gra wyścigowa oraz muzyczna. Co nowego pojawi się w najbliższym czasie?

Kilka miesięcy temu w Fortnite doszło do prawdziwej rewolucji. Gra, która znana była przede wszystkim z bycia strzelanką online z możliwością budowania różnych fortyfikacji i budynków stałą się swoistym centrum rozgrywki, w którym różni gracze mogą znaleźć coś dla siebie. Tryb Battle Royale, tryb LEGO, wyścigi Rocker Racing, czy rytmiczna gra muzyczna Fortnite Festival. Każdy z tych trybów oferuje różne możliwości, bohaterów i przedmioty do odblokowania lub kupienia. Nie da się jednak ukryć, że najwięcej zainteresowania wzbudza pierwszy z nich – Battle Royale znane jest z różnych maści kolaboracji z innymi markami. Marvel, Gwiezdne Wojny, szereg różnego rodzaju anime, a także inne gry. Specjalne wydarzenia, zadania, skórki dla postaci, przedmioty i emotki. Do wyboru do koloru. Po wielkim, cyklicznym wydarzeniu, jakim była wizyta Gwiezdnych Wojen w świecie Fortnite, do gry zmierza coś zupełnie innego.

Fallout zmierza do Fortnite. Marka wraca na salony

Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Fortnite trwa kampania marketingowa związana z nowym sezonem, który do gry zawita już niebawem. Twórcy podgrzewają atmosferę zamieszczając krótkie zwiastuny i grafiki rzucające nieco więcej światła na to, z czym będziemy mieć do czynienia. Jedna z takich grafik pokazuje, że wkrótce w Fortnite pojawi się wydarzenie związane z serią Fallout, o której w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno za sprawą świetnie ocenianego serialu dostępnego na platformie Amazon Prime Video. Czego mogą spodziewać się gracze Fortnite? Na ten moment nie znamy żadnych szczegółów. Można liczyć na specjalne stroje i przedmioty. Niewykluczone też, że na samej mapie Battle Royale pojawią się bohaterowie serii i specjalne misje, które nagradzane będą przedmiotami kosmetycznymi i broniami do wykorzystania na polu walki.

Zanim jednak Fallout zawita do Fortnite, wciąż możecie wziąć udział w specjalnym wydarzeniu połączonym z premierą nowego sezonu hitowego anime "My Hero Academia", gdzie tym razem do gry zawitały postacie złoczyńców, którzy z pewnością nie są obcy fanom serii. Tomura Shigaraki, Dabi i Himiko Toga dostępni są w sklepiku z kostiumami i akcesoriami. Każda z postaci dostępna jest z całym zestawem dodatkowych przedmiotów, a nawet emotek, które można wykorzystywać w grze.

Fortnite z masą nowości. I to na kilka dni przed nowym sezonem

Co więcej, Fortnite świętuje również premierę nowego albumu Billie Eilish, która jest główną bohaterką trzeciego sezonu Fortnite Festival – darmowego dodatku (a raczej odrębnej gry), w której gracze zaproszeni są na scenę, gdzie pokazują swoje umiejętności grania na instrumentach. Fortnite Festival to duchowy spadkobierca serii Guitar Hero i jeden z dodatkowych trybów Fortnite, obok Battle Royale, LEGO Fortnite, czy Rocket Racing. Każdy z nich otrzymuje swoje własne, specjalne wydarzenie zachęcające nie tylko do grania, ale również wydawania pieniędzy. Wraz z nowymi funkcjami Fortnite stał się wielkim centrum rozgrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Warto też zwrócić uwagę, że Epic Games już teraz przygotowuje się do premiery nowego sezonu w Fortnite podgrzewając atmosferę przed udostępnieniem aktualizacji do sezonu trzeciego trwającego właśnie piątego rozdziału. Czego mogą spodziewa się gracze? W nowym sezonie pojawi się masa ciekawych rozwiązań oferujących jeszcze więcej możliwości rozgrywki. Pojawią się postacie ze wspomnianego wyżej świata Fallout, a patrząc na najnowszy zwiastun promujący kolejny sezon, możemy być pewni, że pojawią się także postacie z uniwersum Marvela. Jakie konkretnie? Przekonamy się o tym za kilka dni – jego premiera zaplanowana jest na 24 maja.