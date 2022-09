Ford Mustang Mach 1 z 1973 r. na aukcji online za 1% wartości, z gwarancją przybicia

Trzeba przyznać, że twórcy serwisu Bidcar nie mogli wymarzyć sobie lepszej promocji na start, jak aukcja Adama Klimka i jego Forda Mustanga Mach 1 z 1973 r., która rozpocznie się 2 października i potrwa przez 10 dni.

Bidcar - pierwsze aukcje samochodów online

Dziś już więcej wiadomo o tej aukcji i samym samochodzie, najpierw jednak dla przypomnienia słów kilka o samym serwisie Bidcar, na którym można sprzedawać i kupować auta w drodze licytacji.

Model działania tego serwisu jest dość unikalny na polskim rynku, sprzedający nie ponoszą opłat za wystawienie swojego auta czy przedłużanie aukcji. Ta pojawia się dopiero w momencie udanej i zakończonej aukcji, na której udało się sprzedać samochód. Prowizja wynosi 3% - nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł, a ponosi ją kupujący.

Ze strony kupujących najważniejsza wiadomość jest taka, iż każde auto sprawdzone jest przez rzeczoznawcę, który sam robi wycenę samochodu, zdjęcia i opis aukcji. Tutaj również opłata dla rzeczoznawcy pobierana jest dopiero, gdy uda się sprzedać auto, w wysokości 290 zł - tym razem od sprzedającego.

Co ważne, każdy kupujący przed aukcją za darmo dostaje ten raport rzeczoznawcy i historię pojazdu autoDNA (informacje o przebiegu, uszkodzeniach czy dane techniczne - przykład). Z kolei sprzedający mogą wystawiać swoje aukcje z lub bez gwarancji przybicia. Auta z gwarancją przybicia kończą się automatyczną akceptacją wylicytowanej kwoty.

Aukcja online Forda Mustanga Mach 1 z 1973 r.

Ford Mustang Mach 1 z 1973 r. w opłakanym stanie został kupiony przez Adama Klimka w Stanach Zjednoczonych za 55 tysięcy złotych. Poświęcił na jego renowację aż siedem miesięcy - około 1000 roboczogodzin (od demontażu do złożenia ponownego w całość).

Potrzebne do renowacji elementy samochodu również zostały kupione w USA, były to między innymi fabrycznie nowe elementy nadwozia - podłoga, tylny pas, błotniki czy przednie prawe drzwi. Jeśli chodzi o silnik tego Forda, to jest to stuningowany Cleveland Cobra Jet 351 o mocy 400 KM. Wymieniona została też skrzynia biegów - z automatycznej na ręczną, a w rezultacie auto do 100 km/h rozpędza się w 6 sekund. Całość, czyli koszt zakupu bazy, remont czy części oraz tuning, pochłonęła łącznie 212 tys. zł.

Co wynika z raportu rzeczoznawcy? Paweł Kwiatkowski (nr licencji RS 001667 z listy rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury) ustalił przebieg auta na 31.358 mil – czyli 50.466 km, na zdjęciach utrwalił też wszelkie uszkodzenia, takie jak otarcia, wgniecenia, korozję czy rysy na szybach.

Stwierdził też niesprawną klimatyzację, z uwagi na brak sprężarki. Okazało się jednak, że Adam Klimek zrezygnował z niej z uwagi na to, iż szpeciła i zasłaniała efektowne, lśniące elementy silnika Edelbrock. Jednak kompresor jest i na życzenie kupującego może go zamontować bezpłatnie.

Cena wywoławcza Forda Mustanga Mach 1 ustalona zostanie na poziomie 1% wyceny rzeczoznawcy (będzie ona znana dopiero w momencie rozpoczęcia licytacji - można jednak podejrzewać, że będzie to około 2 tys. zł). Co istotne, wylicytowana kwota zostanie automatycznie zaakceptowana i kupujący stanie się szczęśliwym posiadaczem auta.

Artur Kopania, współzałożyciel Bidcar:

Zazwyczaj radzimy klientom żeby rozpoczęli aukcję od minimalnej kwoty. To przyciąga potencjalnych kupujących. Jednocześnie jestem przekonany, że ostateczna wylicytowana cena będzie satysfakcjonująca zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Co ważne, Adam Klimek dał gwarancję przybicia. To znaczy, że najwyższa zaoferowana za jego Mustanga kwota, będzie automatycznie zaakceptowana i auto zostanie sprzedane osobie, która wygra licytację.

Tak jak już wspominałem na początku, aukcja ruszy na Bidcar dokładnie 2 października i Forda Mustanga Mach 1 z 1973 r. będzie można licytować przez 10 dni.

Źródło: Bidcar.