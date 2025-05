Nowy operator w zasięgu Orange. Sprawdź koniecznie tę ofertę

Orange coraz szerzej zaczyna udostępniać swoje nadajniki operatorom wirtualnym. W zeszłym roku był to Lajt Mobile, teraz dołącza do tego grona Fonia.

Fonia to operator wirtualny, który działa w Polsce od września 2022 roku. Początkowo oferował darmowe usługi, by po dwóch latach przejść na płatny model.

Od samego startu, zamówione usługi komórkowe w Fonia działały na nadajnikach Plus, od teraz będzie można sobie wybrać zasięg przed zamówieniem karty SIM lub eSIM - zasięg Plusa, bądź zasięg Orange.

To dobra okazja, by porównać te dwie oferty, a zaczniemy od Lajt Mobile, który dłużej już gości na nadajnikach Orange.

Oferta do telefonu w Lajt Mobile

W Lajt Mobile dostępna jest zarówno oferta na kartę, jak i na abonament komórkowy (z miesięcznym okresem wypowiedzenia). Jednak oferta na kartę jest dużo uboższa w limit transferu danych oraz zawiera płatne wiadomości MMS.

Oferta na abonament to trzy pakiety do wyboru, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z:

limitem transferu danych 10 GB (7,2 GB w roamingu UE) za 25 zł miesięcznie,

limitem transferu danych 30 GB (10,1 GB w roamingu UE) za 35 zł miesięcznie,

limitem transferu danych 100 GB (13 GB w roamingu UE) za 45 zł miesięcznie.

Oferta do telefonu w Fonia

W ofercie Fonia również dostępne są trzy pakiety, ale w trzech różnych formach subskrypcji: miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

Subskrypcja miesięczna to pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych:

31 GB (5,81 GB w roamingu UE) za 15 zł miesięcznie,

100 GB (15,49 GB w roamingu UE) za 40 zł miesięcznie,

500 GB (26,70 GB w roamingu UE) za 69 zł miesięcznie.

Tak więc, dwa pierwsze pakiety są mocno konkurencyjne względem tych dostępnych w Lajt Mobile. Z kolei pakiet z limitem 500 GB konkuruje raczej tylko z ofertami rodzimymi od Orange - wrócimy do tego na koniec.

Subskrypcja kwartalna to koszt tych samych pakietów, z tą samą zawartością:

45 zł, czyli 15 zł miesięcznie,

120 zł, czyli 40 zł miesięcznie,

207 zł, czyli 69 zł miesięcznie.

Subskrypcja roczna z kolei, to koszt:

150 zł, czyli 12,50 zł miesięcznie,

400 zł, czyli 33,33 zł miesięcznie,

690 zł, czyli 57,50 zł miesięcznie.

Dopiero więc przy rocznej subskrypcji można zaoszczędzić, tak naprawdę płacąc za 10 miesięcy korzystania z tych pakietów.

Konkurencja dla ofert Orange?

Na koniec wracamy do najdroższego pakietu z limitem 500 GB za 69 zł miesięcznie. Może on konkurować cenowo czy w zawartości z czterema ofertami w Orange i submarkach tego operatora. Droższym o 10 zł pakietem UNLMTD w subskrypcji Orange Flex, aczkolwiek warto chyba tyle dopłacić, by mieć internet bez limitu danych i prędkości. Z kolei abonament w Orange za 75 zł, zawiera limit 200 GB, czyli 300 GB mniej za 6 zł więcej, a za 95 zł brak limitów przez 2 lata, później limit 300 GB.

300 GB dostępne jest w abonamencie nju dużo tańszym (o 20 zł miesięcznie) niż w Fonia z limitem 500 GB, ale te 300 GB uzyskamy dopiero po 2 latach stażu. Na start jest 100 GB za 49 zł, po pół roku 200 GB, po roku 250 GB.

Stock Image from Depositphotos.