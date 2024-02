Fonia, to wirtualny operator komórkowy, który we wrześniu 2022 roku rozpoczął świadczenie usług komórkowych w Polsce zupełnie za darmo. Od 8 marca jednak to się skończy, z usług Fonia będzie można korzystać już tylko w ramach płatnych pakietów.

Fonia wystartowała w Polsce dokładnie 29 września 2022 roku, opisywałem Wam ten fakt, jak i inne podobne próby (nieudane) udostępnienia darmowych usług komórkowych w Polsce, w tym wpisie - Fonia - nowy operator w Polsce. Dają za darmo rozmowy, wiadomości i transfer danych.

Jak to dokładnie i w rzeczywistości wyglądało? W dużym skrócie, na stronach Fonia można było zamówić nową kartę SIM lub zlecić przeniesienie swojego numeru, za jednorazową opłatą aktywacyjną w wysokości 49 zł. W jej ramach można było korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz z limitu transferu danych na poziomie 21 GB w miesiącu. Przy czym, jeśli dany użytkownik w ciągu jednego tygodnia przekroczył limit 11 GB, to już w tym momencie ograniczano mu prędkość.

Sam operator miał zarabiać na partnerach i ich kuponach rabatowych oraz z reklam wyświetlanych na smartfonach posiadaczy darmowych kart SIM. Szybko się jednak okazało, że to się nie spina biznesowo i w maju 2023 roku wprowadzono płatny pakiet komórkowy Fonia Premium: Koniec darmochy - Fonia wprowadza opłaty.



IV kwartał 2022 I kwartał 2023 Operator Dawca Biorca Bilans Dawca Biorca Bilans Fonia Telecom Sp. z o.o. 54 750 696 21 578 557 Dawca Biorca Bilans Razem po pół roku 75 1328 1253

Raport UKE z przenoszenia numerów za IV kwartał 2022 i I kwartał 2023 roku.

Za 129,99 zł opłaty rocznej (w przeliczeniu 10,83 zł miesięcznie), można było wówczas wykupić ten pakiet, w ramach którego to dostępne były nadal nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych w miesiącu. Z kolei w opcji płatności miesięcznej koszt ten ustalono na 19,99 zł. Co jeszcze tu istotne, posiadacze darmowych usług, nadal mogli z nich korzystać bez ponoszenia opłat.

Najwyraźniej jednak, tym sposobem nie udało się z znaczącej mierze przekonwertować darmowych użytkowników do płatnej wersji, bo kilka dni temu udostępniono nowy regulamin i cennik, który zacznie obowiązywać od 8 marca, a według którego to wprowadzono trzy nowe płatne pakiety. Obowiązują one też dotychczasowych klientów z darmowymi usługami.



I tak, wszystkie pakiety zawierają nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS/MMS oraz 21 GB transferu danych (4,1 GB w roamingu UE),- do tego planu przeniesieni zostaną darmowi użytkownicy, jeśli nie wypowiedzą umowy do 7 marca, 40 GB (5,34 GB) oraz 100 GB (10,87 GB) w cenie odpowiednio 15 zł, 24 zł oraz 49 zł miesięcznie.

Tak więc to koniec darmowej opcji w Fonia, niemniej to nadal najtańsza opcja na rynku z taką zawartością,- 15 zł za 21 GB transferu danych. Jeśli popatrzeć po podobnych ofertach z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami, to w subskrypcji Heyah 01 płacimy 19,99 zł za 20 GB transferu danych, w Virgin Mobile 20 zł za 20 GB transferu danych, w Lycamobile (bez MMS-ów) 20 zł za 35 GB, w Lajt Mobile 19,99 zł za 10 GB transferu danych, w Otvarta (bez MMS-ów) 18,99 zł za 21 GB transferu danych, a w a2mobile 19,90 zł za 10 GB transferu danych.

Za 15 zł miesięcznie, można korzystać tylko z nielimitowanych rozmów i wiadomości (tylko SMS), bez transferu danych w Fakt Mobile. Są jeszcze oczywiście tańsze pakiety,- poniżej 10 zł miesięcznie, na przykład w Otvarta czy Virgin Mobile, ale to już bez nielimitowanych rozmów czy wiadomości i z niewielkim transferem danych.

