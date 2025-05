T-Mobile podwyższa ceny - zapłacisz 5 zł więcej za 5 razy szybciej?

W odróżnieniu od Orange i Play, T-Mobile nie zrobił tego po cichu, jak przystało na tak istotną zmianę w ofercie, jak podwyżka ogłosił to oficjalnie.

Co więcej, wraz z podwyżką 5 zł miesięcznie, zaoferował w zamian realną korzyść, przynajmniej w jednym abonamencie, bo w najdroższym zwyczajnie nie ma co już więcej dokładać.

Podwyżka w T-Mobile - nowy abonament komórkowy

Zerknijmy najpierw jak to wyglądało do wczoraj. Co ciekawe, akurat wczoraj dzieliłem się z Wami alternatywnymi ofertami komórkowymi do abonamentu w T-Mobile, więc mam wczorajszy zrzut ekranu z tych pakietów.

Wszystkie były i są nadal z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz:

z limitem 5 GB transferu danych za 40 zł miesięcznie - Oferta XS,

z limitem 50 GB transferu danych za 60 zł miesięcznie - Oferta S,

z internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s za 70 zł miesięcznie - Oferta M Nielimitowana,

z internetem bez limitu danych i prędkości za 90 zł miesięcznie - Oferta L Nielimitowana.

Rynek pędzi do przodu, a razem z nim oczekiwania użytkowników. Dlatego T-Mobile – w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów indywidualnych – wprowadza zmiany w jednej z popularnych taryf w ofercie abonamentowej. Już od 20 maja nowi klienci otrzymają wyższą prędkość internetu w taryfie M Nielimitowana.

I teraz tak, w nowej ofercie T-Mobile na abonament komórkowy bez zmian ceny i zawartości pozostają pakiety Oferta XS i Oferta S. Z kolei Oferta M Nielimitowana podrożała o 5 zł - z 70 zł miesięcznie do 75 zł miesięcznie, ale w miejsce limitu prędkości do 30 Mb/s, nowi klienci otrzymają teraz limit 150 Mb/s.

Natomiast najdroższy pakiet Oferta L Nielimitowana doczekała się tylko podwyżki z 90 zł miesięcznie do 95 zł miesięcznie - jak wspominałem już, nie ma tu czego już dokładać. Pełen no limit na wszystko.

Jak to wygląda teraz w porównaniu z konkurencją? Sprawdźmy.

Abonament komórkowy w Play

Okazuje się, że T-Mobile zrównał tutaj z cenami dostępnymi po podwyżkach w Play. Tutaj również operator nie zdecydował się na zmiany cen w najtańszych pakietach - Oferta S i S+.

Nowe ceny dostępne są w droższych pakietach - Oferta M, L i HOMEBOX, odpowiednio 75 zł, 95 zł i 110 zł miesięcznie.

Warto tu zauważyć, iż pełen no limit na wszystko, dostępny jest w Play w pakiecie HOMEBOX za 110 zł miesięcznie. W pakiecie Oferta L za 95 zł miesięcznie tylko przez pierwszy rok, później wchodzi limit transferu danych na poziomie 300 Mb/s.

Abonament komórkowy w Orange

Orange z kolei podniósł ceny również w abonamencie z limitem 5 GB i 50 GB transferu danych - do 50 zł i 65 zł miesięcznie, okresowo w najtańszym pakiecie wprowadzając promocję 5 zł taniej na całą umowę. Niemniej nadal drożej niż u konkurencji, gdzie taki pakiet kosztuje 40 zł.

W najdroższych pakietach za 75 zł i 95 zł miesięcznie, dostępny jest limit transferu danych na poziomie 200 GB i brak limitów danych i prędkości przez całą umowę, później tak jak w Play - limit 300 GB.

Abonament komórkowy w Plus

Na placu boju pozostał nam już tylko Plus, który jeszcze nie zdecydował się na wprowadzenie podwyżki. Mamy tu trzy pakiety bez zmian:

z limitem 6 GB transferu danych za 39 zł miesięcznie,

z limitem 50 GB transferu danych za 59 zł miesięcznie,

z limitem 120 GB transferu danych za 69 zł miesięcznie.

