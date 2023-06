Bądź sobą! Wybierz smartfon, na który zawsze możesz liczyć

O czym warto pamiętać, by cieszyć się pełnią życia po swojemu? Zwłaszcza o tym, by nie tracić czasu na to, co zbędne i niepotrzebne. Flagowce Samsung pomagają skupić się na tym, co najważniejsze: robieniu tego, co kochasz.

Czy smartfon może mieć wpływ na życie użytkownika? Fakty mówią same za siebie. To urządzenie, któremu statystycznie poświęcamy nawet kilka godzin w ciągu dnia. Smartfon stał się naszym oknem na świat, nieodzownym elementem codzienności. Rozmowy ze znajomymi przy pomocy komunikatorów internetowych, media społecznościowe, wiadomości, praca i rozrywka to tylko kilka przykładowych zastosowań najczęściej wykorzystywanego sprzętu elektronicznego. A skoro tak, warto wybrać właściwy model. Postawić na sprzęt, który okaże się zarówno praktyczny i wszechstronny, jak i niezawodny. Smartfon, na którym będziemy mogli polegać przez kilka długich lat. Mając na uwadze takie kryteria flagowce Samsung wydają się właściwym wyborem.

Dlaczego w momencie wyboru smartfona warto wydać nieco więcej pieniędzy i sięgnąć po model z najwyższej półki? Oto kilka argumentów świadczących o tym, że nie zawsze warto oszczędzać. Należy bowiem pamiętać o tym, że wybieramy sprzęt, który będzie nam towarzyszył każdego dnia. A skoro tak, warto sięgnąć po renomowane rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Właśnie po to, by móc skupić się na życiu po swojemu, bez ograniczeń ze strony wykorzystywanego sprzętu.

Flagowce Samsung: wydajne smartfony na lata

Smartfony z serii Samsung Galaxy S to urządzenia szczególnie chętnie wybierane przez wymagających użytkowników, ale nie tylko. Bardzo dobrze sprawdzą się dla każdego, kto szuka solidnego, wytrzymałego i niezawodnego urządzenia, na które będzie mógł liczyć przez długie lata. Pracując nad tym materiałem zadałem pytanie znajomemu, który kilka tygodni temu sięgnął właśnie po takie urządzenie, a konkretnie smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra. Skąd decyzja o wyborze właśnie tego urządzenia? Jak usłyszałem, decydującym argumentem okazała się właśnie niezawodność i dopracowane, stabilne oprogramowanie. Wydłużony cykl aktualizacji sprawia, że flagowce Samsung zachowują swoją wydajność i funkcjonalność nawet po wielu latach od premiery.

Dowód? Znajomy, który zdecydował się na zakup Samsunga Galaxy S23 Ultra dotychczas korzystał z modelu Galaxy S9+. Jako że poprzednie urządzenie nabył tuż po premierze, zdecydował się na zmianę po długich pięciu latach użytkowania. Samsung wspiera urządzenia flagowe aktualizacjami systemowymi właśnie przez 5 lat (w przypadku S9+ były to lata 2018-2022), dlatego jego urządzenie wciąż pozostawało aktualne i bezpieczne. Przez cały ten czas jedyną czynnością serwisową, jaką musiał wykonać, była wymiana baterii, która podlega naturalnemu zużyciu w miarę użytkowania. Co istotne, mimo upływu lat, poczciwy Samsung Galaxy S9+ wcale nie wylądował w szufladzie, a służy dalej kolejnemu użytkownikowi.

Przykład ten jest ilustracją tego, że flagowce Samsung to urządzenia, na których można polegać przez wiele długich lat. Z tego właśnie powodu warto zdecydować się na droższy, flagowy model. Mając na uwadze dłuższy czas eksploatacji może okazać się, że zakup flagowca był naprawdę opłacalny.

Multimedia: podstawa współczesnego smartfona

Samsung Galaxy S to seria smartfonów, która już od pierwszego jej przedstawiciela kojarzy się z obsługą multimediów na najwyższym poziomie. Flagowce Samsung Galaxy od zawsze słyną z bardzo dobrych wyświetlaczy, aparatów czy głośników. Ich producent przykłada bardzo dużą wagę do tego, by kolejne urządzenia, z generacji na generację, były w tym aspekcie coraz lepsze. Na co może liczyć ktoś, kto zdecyduje się na zakup jednego z urządzeń z serii Samsung Galaxy S czy Samsung Galaxy Z?

Przede wszystkim na bardzo zaawansowane aparaty, wspierane przez autorskie oprogramowanie Samsung. Dzięki nim możliwe jest robienie pięknych zdjęć i spektakularnych filmów nawet wtedy, gdy warunki oświetleniowe nie są sprzyjające. Możliwości fotograficzne nowych flagowych smartfonów Samsung są na tyle duże, że producent wymyślił nowe słowo na ich określenie: nightografia.

Wybrane flagowce Samsung są wyposażone w aparaty główne z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix. To właśnie ona odpowiada za niezwykłą szczegółowość zdjęć ze smartfona, ale również za wysokie możliwości ich późniejszej edycji.

Pisząc o możliwościach multimedialnych najnowszych flagowców z Korei Południowej nie sposób nie wspomnieć o stosowanych wyświetlaczach. Zrobione zdjęcia i nagrane filmy można przeglądać na ekranach wykonanych w technologii AMOLED, zapewniających bardzo szczegółowe odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast i wzorową płynność dzięki ponadstandardowej częstotliwości odświeżania.

Zmieniaj co chcesz. Flagowce Samsung wspierają kreatywność

Do czego jeszcze przydają się możliwości flagowych smartfonów Samsung Galaxy? Przy ich pomocy można uwolnić swoją kreatywność niezależnie od tego, czy jesteśmy profesjonalnymi grafikami czy fotografami, czy po prostu czasem lubimy pobawić się edycją zdjęć. Oprogramowanie flagowców Samsung oferuje rozbudowane narzędzia edycyjne, dzięki którym nasze zdjęcia i filmy mogą wyglądać jeszcze lepiej. Przykład? Chociażby narzędzie Gumka do usuwania obiektów. Przy jego pomocy można usunąć z kadru niepotrzebne elementy, takie jak przeszkadzające obiekty czy przypadkowo przechodzący ludzie. Dostępny jest również szybki retusz zdjęć, wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Pełnię kreatywnych funkcji smartfona zapewniają urządzenia wyposażone w rysik S Pen. To nie tylko przyrząd służący do nawigacji po interfejsie smartfona, szkicowania czy kolorowania. Przy jego pomocy można również pisać bezpośrednio po ekranie, rysować na właśnie zrobionych zdjęciach czy sterować aparatem. Wielu posiadaczy smartfonów z rysikiem S Pen wykorzystuje go chociażby do robienia selfie bez konieczności dotykania ekranu smartfona. Mały dodatek, który w praktyce okazuje się naprawdę przydatny.

Więcej informacji o tym, jak flagowce Samsung wspierają kreatywność znajdziesz na przygotowanej w tym celu stronie internetowej producenta: Jesteś, kim chcesz. Zmieniaj, co chcesz.

Tak się składa, że to naprawdę fajne smartfony

Flagowce Samsung to nie tylko doskonale znana seria Samsung Galaxy S. Od kilku lat towarzyszy im również seria Samsung Galaxy Z, w której dostępne są smartfony ze składanymi ekranami. Obecnie w sprzedaży dostępne są smartfony Samsung Galaxy Z Flip 4 oraz Samsung Galaxy Z Fold 4. Każdy z nich zaprojektowany po to, by spełnić oczekiwania innej grupy klientów.

Samsung Galaxy Z Flip 4 to smartfon, którego największym atutem jest niewielki rozmiar po złożeniu, a także atrakcyjne wzornictwo. Spodoba się wszystkim tym, którzy tęsknią za czasami telefonów z klapką. Z Flip 4 zajmuje naprawdę niewiele miejsca w kieszeni, a po rozłożeniu staje się pełnoprawnym flagowcem z bardzo wydajnymi podzespołami, pięknym wyświetlaczem i dużymi możliwościami w zakresie fotografii.

Dla tych, którzy stawiają na funkcjonalność i kreatywność, Samsung przygotował składany smartfon Z Fold 4. Jego obsługa przy pomocy zewnętrznego ekranu nie różni się niczym od typowego smartfona. Prawdziwe pole do uwolnienia kreatywności daje jednak wyświetlacz wewnętrzny, którego przekątna to aż 7,6 cala. To wystarczająco duża przestrzeń do przeglądania internetu, multimediów czy rysowania i szkicowania.

Flagowce Samsung: niestraszny im upływ czasu

Smartfony to urządzenia, z których korzystamy codziennie. Intensywne wykorzystanie uwzględniono już na etapie projektowania flagowców Samsung. By służyły swoim użytkownikom jak najdłużej, zdecydowano się na wyprodukowanie ich z materiałów o bardzo wysokiej jakości. Przełożyło się to na sukcesy w wielu testach wytrzymałościowych, jak również na spełnienie norm odporności na zabrudzenie czy zachlapanie.

Rzeczą zupełnie naturalną jest jednak to, że sprzęty elektroniczne ulegają naturalnemu zużyciu czy uszkodzeniom mechanicznym. Ważne, by w takiej sytuacji móc naprawić smartfon szybko i niedrogo. Dzięki temu uda się uniknąć dużego wydatku, jakim jest zakup nowego smartfona.

W celu ułatwienia serwisowania starszych urządzeń Samsung wprowadził program Samsung Self Repair, którym obecnie objęte są smartfony z serii Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S21 i Samsung Galaxy S22. Dzięki niemu można samodzielnie wymienić wyświetlacz, tylne szkło i port ładowania. Wystarczy zamówić odpowiedni element, a zostanie dostarczony wraz z instrukcją oraz akcesoriami niezbędnymi do jego poprawnej wymiany.

Siła w ekosystemie

Flagowce Samsung to nie tylko to, co znajdziemy w pudełku. To również serce ekosystemu, który można dowolnie rozbudowywać o kolejne elementy. By jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości naszego smartfona można zdecydować się na wybór akcesoriów, które wzorowo z nim współpracują.

Szczególnie warto zainteresować się tym, co potrafią smartwatche i słuchawki Samsung. Słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro oferują świetne brzmienie i aktywną redukcję odgłosów otoczenia. Z kolei zegarek Samsung Galaxy Watch5 Pro to nie tylko dodatkowy wyświetlacz dla powiadomień ze smartfona, ale również zaawansowany monitor zdrowia i treningu, który przyda się nie tylko pasjonatom aktywności fizycznej, ale dzięki monitorowaniu i analizie snu również tym, którzy zawsze chcą czuć się wypoczęci i gotowi do działania.

Jesteś, kim chcesz. Zmieniasz, co chcesz.

Smartfon jest jednym z tych urządzeń, które mają nam ułatwić życie. Decydujemy się na jego zakup po to, by stał się narzędziem wspierającym nas w wielu codziennych czynnościach. Dzięki dobrze dobranemu smartfonowi mamy więcej czasu i możliwości do tego, by skupić się na swoich pasjach i rozwijać kreatywność.

Flagowce Samsung to właściwy wybór, gdy szukamy właśnie takiego urządzenia. Wszechstronnego, niezawodnego, wspierającego kreatywność i odpornego na upływ czasu. Warto sięgnąć po jeden z nich także wtedy, gdy już korzystamy z jednego ze starszych smartfonów Samsung Galaxy S czy urządzeń ze średniej półki cenowej tego producenta. Zmiana na lepsze będzie odczuwalna już od pierwszych chwil.