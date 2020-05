Firefox 76 już dostępny – a w nim garść przydatnych usprawnień, na które czekaliśmy

Firefox 76: zarządzanie hasłami i wygodniejsze korzystanie z wideokonferencji

O tym jak ważne są unikalne hasła i odpowiednie nimi zarządzacie już pewnie wiecie. Regularnie pada pytanie o skuteczność rozmaitych sejfów do ich przechowywania, ale to żadna tajemnica, że są znacznie bezpieczniejsze niż proste do zapamiętania hasło z którego korzystamy wszędzie. Firefox Lockwise to spadkobierca Firefox Lockbox — nazwa może i jest nowa, ale funkcje pozostały bez zmian. To nowa funkcja która pozwoli automatycznie wygenerować długie i unikalne hasła, zarządzać nimi, a także w banalnie prosty sposób wykorzystać w obrębie przeglądarki. Lockwise doczekał się także szeregu usprawnień związanych z ochroną haseł — kiedy któreś z nich stanie się ofiarą wycieku danych w sieci, dostaniemy stosowne powiadomienie. Możemy też (nareszcie) ukryć hasło przed wzrokiem znajomych którzy rzucą oko na monitor z otwartą funkcją — przy próbie „odkrycia” haseł zostaniemy poproszeni o kod dostępu do urządzenia.

Firefox 76 doczekał się też wsparcia dla AudioWorklet. Bez zagłębiania się w techniczne szczegóły — dzięki niemu przeglądarka będzie mogła bezpośrednio uruchamiać przetwarzanie kodu dla aplikacji takich jak VR czy gry online. Ale poza tym są one dostosowywane do popularnych aplikacji — i tutaj już przy zmianach sama Mozilla wskazała Zoom. Tak, będzie można korzystać z aplikacji bez konieczności pobierania i instalacji osobnej aplikacji, wszystkie rozmowy przeprowadzić będzie można bezpośrednio w przeglądarce. Następną zmianą jest wsparcie dla WebRender, który pozwoli szybciej i wygodniej przeglądać strony internetowe dzięki przeniesieniu procesu renderowania grafiki na GPU – na tę chwilę trafia on do użytkowników komputerów z Windowsem, ze szczególnym uwzględnieniem tych z mniejszym ekranem.

Wierzę, że wielu użytkowników też ucieszy się na wieść o wsparciu dla picture-on-picture, który pozwoli niewielkiemu okienku wyświetlać się zawsze na samej górze — niezależnie od tego, czym się właśnie zajmujemy. Usprawniono też działanie paska adresu — jest on nie tylko lepiej widoczny, ale też wygodniejszy w obejściu — co docenią szczególnie użytkownicy korzystający z Firefoxa na panelach dotykowych.

Najnowsza wersja przeglądarki jest już dostępna do pobrania na oficjalnej stronie produktu — wszyscy aktywni użytkownicy zaś mogą już liczyć na stosowną aktualizację. Szczegółową listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie produktu.