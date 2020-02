Bezpieczne przechowywanie haseł

Jeżeli chodzi o hasła, to na pewno należy zacząć od tego, że powinniśmy używać różnych do różnych stron, portali, aplikacji i zdecydowanie nie wolno korzystać tu z takich samych haseł. Z racji na to, do ilu serwisów możemy ich potrzebować, przydaje się posiadanie menedżera haseł. Dzięki niemu nie musimy pamiętać wszystkich haseł i możemy mówić o znacznie wyższym poziomie bezpieczeństwa. W zasadzie po naszej stronie jest już tylko pamiętanie głównego hasła do całego archiwum. Przy logowaniu do menedżera możemy jednak wspomagać się dodatkowymi metodami naszej autentykacji.

Dobry menedżer haseł musi wspierać uwierzytelnianie co najmniej dwustopniowe. Na przykład, pozwalać na logowanie się poprzez kodu z aplikacji do generowania kodów autoryzacyjnych, jak Google Authenticator, oraz hasła. Do tego powinien jasno określać, w jaki sposób i gdzie przechowuje hasła. Przydatna może okazać się dostępność jako rozszerzenie w przeglądarce, choć tu również najlepiej by było sprawdzić, czy zapewnia bezpieczną kopię haseł w chmurze. Na koniec pozostaje wspomnieć o tym, że powinien oferować wsparcie dla wszystkich używanych przez nas urządzeń. Nie sposób tu też zapomnieć o tym, że taka aplikacja przydaje się do automatycznego generowania trudnych haseł. Warto sobie ułatwiać takie rzeczy.

Zestawienie menedżerów haseł

1Password

To rozwiązanie oferuje szyfrowanie end-to-end, dzięki czemu nie musimy martwić się o bezpieczeństwo naszych haseł. 1Password może również informować nas, kiedy dojdzie do jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa, a sami twórcy zachowują pełną transparentność. Wersja dla użytkowników indywidualnych zaczyna się od 2,99 dolarów za 1 osobę lub 4,99 dolarów za pakiet rodzinny.

Dashlane

Przyjazny program dla użytkowników, który zapewnia szerokie wsparcie. Warto dodać, że oprócz przechowywania haseł umożliwia również przechowywanie tam danych osobowych oraz informacji do płatności, co pozostaje naprawdę przydatną funkcją obecnie. Bezpłatna wersja działa tylko na 1 urządzeniu i pozwala zapisać do 50 haseł.

Enpass

Aplikację można wykupić za pomocą jednorazowej opłaty (149,99 złotych) lub w formia abonamentu, co z pewnością może zainteresować część osób. Nasze hasła możemy synchronizować z dobrze znanymi chmurami, jak Dysk Google czy OneDrive, a sam program działa na dowolnym sprzęcie z Androidem, MacOS, Windowsem czy różnymi dystrybucjami Linuxa. Nie brakuje też możliwości blokowania dostępu do aplikacji za pomocą kodu PIN zamiast hasła.

LastPass

Kolejna aplikacja dostępna na najpopularniejsze platformy (Android, Linux, MacOS, Windows). LastPass może pochwalić się wbudowanym generatorem haseł, a warto tu dodać, że odszyfrowywanie wszystkich danych odbywa się wyłącznie po stronie urządzenia, na którym aplikacja jest używana. Tu również, podobnie jak w Dashlane, możemy przechowywać dane osobowe czy te związane z płatnościami. Darmowa wersja pozwala synchronizować hasła na dowolnej liczbie urządzeń, a wersja Premium zapewnia do tego ich bezpieczne udostępnianie oraz lepsze wsparcie techniczne.

NordPass

Tym razem propozycja od twórców NordVPN. Ta propozycja oferuje szyfrowanie end-to-end, uwierzytelnianie wielostopniowe oraz jest oferowana bezpłatnie. Wariant płatny może pochwalić się za to możliwościami udostępniania haseł, notatek czy informacji o kartach płatniczych.

Czy i jakich menedżerów haseł używacie na swoich urządzeniach?