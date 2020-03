Aplikacje do wideorozmów na Androida – 5 najlepszych komunikatorów

Google Duo

Jeden z najnowszych komunikatorów Google, który powstał przede wszystkim z myślą o wideorozmowach przez smartfony. Oprócz Androida, aplikacja dostępna jest także na iOS-a, działa także w przeglądarce oraz urządzeniach smart display, jak Google Nest Hub. Posiada kilka charakterystycznych cech. Jedną z nich jest funkcja Knock knock, która pozwala ukazać osobę dzwoniącą na ekranie odbiorcy, jeszcze zanim połączenie zostanie odebrane. Google Duo działa w oparciu o numer telefonu oraz konto Google, więc musimy posiadać co najmniej numer telefonu drugiej osoby, by nawiązać połączenie. Jeśli rozmówca nie odpowiada, to możemy mu zostawić wideo wiadomość, którą obejrzy później.

Messenger

Wideorozmowy na Messengerze to najprostszy dla wielu osób sposób nawiązania tego rodzaju kontaktu, ze względu na popularność komunikatora w Polsce. Z każdym użytkownikiem korzystającym z aplikacji możemy w ten sposób porozmawiać, ale od niedawna Facebook ponownie wprowadził ograniczenie, wskutek którego wymagane jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym, by można było zacząć używać Messengera. Aplikacja posiada szereg ułatwień, jak na przykład możliwość zmniejszenia rozmiaru okienka z wideorozmową, by jednocześnie można było korzystać z komunikatora w inny sposób. Wideorozmowy w Messengerze działają na Androidzie, iOSi-e, w przeglądarce oraz nowych aplikacjach desktopowych dla Windowsa i macOS.

WhatsApp

WhatsApp nie powstał z myślą o rozmowach wideo, ale posiada taką funkcję od pewnego czasu. Rejestracja w komunikatorze odbywa się na podstawie numeru telefonu, dlatego Wasza aktualna lista kontaktów będzie sprawdzona pod kątem dostępności użytkownika w WhatsApp. Komunikator oferuje rozmowy tekstowe, wiadomości i konwersacje audio, natomiast ikona kamerki pozwoli nawiązać także wideorozmowę. Wideorozmowy w WhatsApp dostępne są na Androidzie i iOS. Z komunikatora można korzystać tylko na jednym urządzeniu jednocześnie, a rozmowy wideo i audio nie są wspierane w aplikacji na komputerze.

Skype

Istnienie Skype’a wywodzi się z możliwości prowadzenia rozmów audio i wideo przez Internet, ale na przestrzeni lat komunikator zmieniał się. Przestał korzystać z połączeń bezpośrednich, a jego infrastrukturę oparto o chmurę. Co to oznacza? Chociażby to, że archiwum naszych rozmów jest zawsze dostępna po zalogowaniu się na konto (Microsoft lub Skype). W przypadku rozmów audio i wideo zasada pozostała ta sama – posiadając nazwę użytkownika innych osób możemy bardzo łatwo nawiązać z nimi połączenie podobnie jak w innych komunikatorach. Skype dostępny jest na Androida, iOS, Windowsa i macOS-a, a także w przeglądarce.

Signal

Kojarzony z bezpiecznymi i szyfrowanymi rozmowami przez Internet komunikator doczekał się także wsparcia dla rozmów głosowych i wideo. W aplikacji zarejestrujemy się za pomocą numeru telefonu, ale w niedalekiej przyszłości ma to się zmienić. Rozmowy wideo nie posiadają w Signal żadnych dodatkowych funkcji. Aplikacja Signal dostępna jest na Androida i iOS-a. Z komunikatora można korzystać tylko na jednym urządzeniu jednocześnie, a rozmowy wideo i audio nie są wspierane w aplikacji na komputerze.

