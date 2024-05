Rok przerwy od FIFA — ale teraz 2K bierze sprawy w swoje ręce

W maju 2022 roku (tak, już dwa lata temu) Electronic Arts ogłosiło, że ich słynna gra piłkarska będzie wydawana pod nową marką EA SPORTS FC. Producent obiecywał, że dzięki temu będzie mógł dostarczać coraz lepsze interaktywne doświadczenia sportowe coraz większej liczbie graczy. Czy tak się stało? Na to każdy musi odpowiedzieć sam. Faktem jest, że w zeszłym roku pojawiło się EA Sports FC 24, a gra FIFA nie została w ogóle wydana.

Problem oczywiście dotyczył pieniędzy, ale można było się spodziewać, że FIFA nie zostawi tego tak łatwo. Przypomnijmy, że FIFA w tamtym czasie żądała od EA 1 miliarda dolarów co cztery lata w ramach umowy licencyjnej pozwalającej na wykorzystywanie nazwy FIFA w tytule gry. Zgodnie z informacjami, teraz licencja ta ma trafić w ręce 2K — studia odpowiedzialnego za serię NBA, która jest naprawdę udana i cieszy się uznaniem graczy — od razu stało się faworytem do przejęcia marki. W ich grze jest tryb podobny do Ultimate Team z EAFC, bardziej rozwinięty tryb kariery zawodnika z fabularnym wątkiem (i wieloma pobocznymi, jak na przykład robieniem wspólnych numerów z popularnymi raperami), a sam gameplay jest bardzo przyjemny. NBA to naprawdę świetna gra; i dlatego przejęcie marki FIFA przez 2K mogłoby być całkiem dobrym posunięciem. I temat ten cały czas powraca.

FIFA w rękach 2K? To już niemal pewne

W lutym tego roku Mike Straw z Insider Gaming napisał na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter), że FIFA planuje ogłoszenie współpracy z 2K, firmą pod Take-Two Interactive (która ma pod sobą również Rockstar Games — twórców serii Grand Theft Auto) w sprawie nowej gry piłkarskiej. Temat na kilka miesięcy ucichł, lecz teraz powraca. A to za sprawą doniesień Moh Playa, insidera, według którego FIFA z 2K dobiła już targu i transakcja została sfinalizowana. Takie partnerstwo oczywiście bezpośrednio oznaczałoby nową grę piłkarską i wielki powrót Fify.

Według nowych przecieków, kolejna odsłona będzie nosić nazwę FIFA 2K25. Będzie to zmiana względem części, za które jeszcze było odpowiedzialne Electronic Arts, ale nie jest to żadne zaskoczenie, mając na uwadze wszystkie gry od 2K — między innymi NBA 2K, WWE 2K czy LEGO 2K Drive. Trzeba przyznać, że jeśli informacje te się potwierdzą, to 2K zbierze naprawdę niezłą pakę — współpraca jednocześnie z NBA, WWE i Fifą robi wrażenie.

Kiedy możemy spodziewać się premiery FIFA 2K25?

Wiele wskazuje na to, że 2K już teraz pracuje nad rozwojem Fify 2K25, co oznacza, że produkcja zadebiutuje w tym roku, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Jest to jednak pod wieloma względami niewiadoma — 2K pierwszy raz weźmie się za piłkę nożną, a FIFA będzie pierwszy raz współpracować z kimś innym niż Electronic Arts; a chociaż o Fifie spod skrzydeł EA Sports można wiele napisać, to jednak gra ta stała się wielkim fenomenem i kolosalnym sukcesem, co widać po tym, jak radzi sobie EAFC 24.

Pytanie jednak, czy 2K faktycznie postanowiło płacić ćwierć miliarda dolarów Fifie rocznie za wykorzystanie tej nazwy, czy FIFA po blamażu z EA postanowiła zmniejszyć swoje oczekiwania i powrócić na rynek. Sytuacja jest naprawdę ciekawa, lecz mam trochę wątpliwości względem tego, jak to wyjdzie — trzymam kciuki za projekt 2K, ale trudno mi sobie wyobrazić realne zagrożenie dla EAFC. Jeśli Konami z PES-em (a później eFootballem) nie dało sobie rady, to piłkarski żółtodziób również może nie mieć łatwego zadania. Jednak to wszystko dopiero czas pokaże.

