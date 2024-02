FIFA powraca! EA w końcu poczuje oddech konkurencji?

EA Sports nie dogadało się z Fifą. Czas na nową erę po krótkiej przerwie?

W maju 2022 roku (tak, już niemal dwa lata temu) Electronic Arts oficjalnie ogłosiło, że ich renomowana na całym świecie gra piłkarska zostanie przeniesiona pod nową markę EA SPORTS FC. Producent zapewniał, że dzięki temu będzie w stanie dostarczać coraz to większej społeczności najlepsze na świecie interaktywne doświadczenia sportowe — czy tak się stało? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam, jednak fakt jest taki, że w zeszłym roku dostaliśmy EA Sports FC 24, za to FIFA nie pojawiła się w ogóle.

Źródło: EA Sports

Problemem oczywiście była kwestia pieniędzy, lecz można było się domyślić, że FIFA nie będzie chciała tak tego zostawić. Od razu faworytem do przejęcia marki było 2K — studio odpowiedzialne między innymi za serię NBA, która jest naprawdę udana i gracze nie mają szczególnie na co narzekać. Jest tryb bardzo zbliżony do Ultimate Team z EAFC, jest zdecydowanie bardziej rozwinięty tryb kariery zawodnika z fabularną otoczką, sam gameplay jest bardzo przyjemny… NBA to naprawdę kawał świetnej gry. Mogłoby więc to być całkiem dobre posunięcie dla marki FIFA — a teraz temat powraca.

FIFA ma tracić w ręce 2K!

Mike Straw z Insider Gaming napisał na swoim profilu na X (dawniej Twitter):

Dochodzą mnie pogłoski, że FIFA/2K pracuje nad ogłoszeniem partnerstwa z 2K w celu stworzenia oficjalnie licencjonowanej gry FIFA. Pracuję nad tym, aby, miejmy nadzieję, dowiedzieć się więcej na ten temat.

Co może podsycać te plotki? To, że Take-Two Interactive, firma-matka 2K, do niedawna zakładała, że zakończy rok fiskalny z przychodami na poziomie około 5,5 mld dolarów, lecz teraz kwota ta wzrosła do 7 miliardów dolarów. Skąd dodatkowe 1,5 mld USD? Tutaj w grę z pewnością nie wchodzi Grand Theft Auto VI, bo nowa gra Rockstara ma przynieść zdecydowanie więcej pieniędzy. Niewykluczone więc, że Electronic Arts doczeka się poważnego rywala i konkurencji. A ta, dla samych graczy, zawsze jest korzystna.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Mike Straw