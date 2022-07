Ostatnia FIFA spod szyldu EA Sports to wprowadzenie udoskonalonej technologii HyperMotion2 wnoszącej szereg usprawnień, które sprawiają, że gra jest bardziej wciągająca niż kiedykolwiek. Ruch drużyny i zawodników po boisku ma być jeszcze bardziej realistyczny, przemyślany i autentyczny, niezależnie od tego, na jakiej pozycji znajduje się konkretny piłkarz i co będzie robił z piłką. Na graczy czeka również nowy systemu drybling stawiający na bardziej naturalne ruchy i płynne przejścia do strzelania. Pojawią się też nowe mechaniki przyspieszenia, zwiększonej świadomości gracza i wiele innych rozwiązań, które wcześniej nie były obecne.

FIFA 23. Ostatnia gra z serii od EA Sports w sprzedaży pojawi się 30 września

Największą zmianą w FIFA 23 jest pojawienie się lig Barclays FA Women's Super League oraz Division 1 Arkema. A to oznacza, że będzie można pokierować klubowymi drużynami kobiet. EA Sports podkreśla, że dzięki wykorzystaniu technologii HyperMotion2 i debiutowi kobiecych drużyn klubowych w grze pojawią się zupełnie nowe animacje wzorowane na ruchach prawdziwych zawodniczek. Szczegóły związane z ligami kobiet będą udostępnione w późniejszym czasie.

Po raz pierwszy fani będą mieli również możliwość rozegrania w tej samej grze zarówno męskich, jak i kobiecych mistrzostw świata FIFA. Będą to FIFA World Cup Qatar 2022 oraz FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023, które będą dostępne po premierze, bez dodatkowych opłat. Co więcej, funkcje cross-play pozwolą połączyć i zaangażować fanów piłki nożnej jak nigdy wcześniej. Dotyczy to jednak konsol PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC oraz usługi strumieniowania Stadia. Wersje na PlayStation 4 oraz Xbox One wspierają cross-play jedynie między sobą.

FIFA 23 tworzona jest przez EA Vancouver i EA Romania i zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 i Xbox One 30 września. Wczesny dostęp dla FIFA 23 w edycji Ultimate rozpocznie się 27 września 2022 roku. Kupując grę przed 21 sierpnia możecie otrzymać dodatkowo m.in. niewymiennego Bohatera FUT FIFA World Cup, 4600 punktów FIFA, piłkarza „Obiecujące transfery” w FUT 30 września, piłkarza z pierwszej drużyny tygodnia FUT, czy Kyliana Mbappé na 5 meczów wypożyczenia w FUT. Informacje o dostępnych edycjach i platformach znajdziecie na stronach FIFA 23.