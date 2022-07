Koniec pewnej ery. Gry z X360 wkrótce przestaną trafiać do abonamentu Xbox Live Gold

Przez lata przywykliśmy do tego, że każdego miesiąca w abonamencie Xbox Live Gold pojawiają się nowe gry nie tylko dla Xbox One oraz najnowszej generacji - Xbox Series X/S, ale także dla dziadeczka - 360. To z nimi zresztą platforma i abonament w tej formie debiutował jeżeli chodzi o rozdawnictwo — i od 2013 regularnie trafiały tam kolejne gry z Xboksa 360. Problem polega jednak na tym, że Xbox 360 ma już swoje lata — sprzęt pojawił się na rynku w 2005 i od tego czasu krajobraz rynku gier trochę się jednak zmienił. Microsoft stale jednak dodaje jednak gry na tę sędziwą platformę — pewnie po części dlatego, że licencja na nie jest tańsza. A po części by pochwalić się wsteczną kompatybilnością. Niezależnie jednak od pobudek dla których gry sprzed dwóch generacji stale lądują w abonamencie — niebawem się to zmieni. Od pierwszego października abonenci Xbox Live Gold będą otrzymywać w ramach abonamentu wyłącznie produkcje z nowszych generacji.

Xbox Live Gold odcina pępowinę. Koniec z grami sprzed dwóch generacji

Microsoft oficjalnie ogłosił, że od pierwszego października 2022 nie będzie już dłużej oferował abonentom dostępu do gier z Xboksa 360. Rzecz jasna chodzi o dodawanie nowych tytułów w ramach abonamentu, nie oznacza to, że wszystkie "odklikane" gry przez lata nagle znikną z bibliotek użytkowników. Jeżeli korzystacie z usługi od lat i przez ten czas zgromadziliście cyfrowy stosik z grami sprzed dwóch generacji — wciąż będziecie mieć do nich dostęp. Tak długo, jak długo aktywna będzie wasza subskrypcja rzecz jasna — pod tym względem zasady się nie zmieniają. Lwia część produkcji udostępnianych w ostatnich miesiącach jest dostępna w ramach wstecznej kompatybilności, bez problemu uruchomicie je na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S. Ale kiedy zaczniecie kopać wstecz, do 2013 roku kiedy ruszył abonament w tej formie, prawdopodobnie znajdą się tytuły które do działania będą potrzebowały starszych konsol.

Od 1 października 2022 r. dostarczane co miesiąć członkom Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Live Gold gry za pośrednictwem Games with Gold nie będą już oferować tytułów z konsoli Xbox 360. Osiągnęliśmy limit naszych możliwości wprowadzania gier Xbox 360 do katalogu; jednak Games with Gold będzie nadal każdego miesiąca oferować ekscytujące tytuły z Xbox One i specjalne zniżki dla subskrybentów. Nie będzie to miało wpływu na żadne gry na Xbox 360, które zostały pobrane przed październikiem 2022 roku. Wszelkie tytuły Xbox 360, które wykupisz za pośrednictwem Games with Gold przed tym czasem, możesz zachować na swoim koncie Xbox, niezależnie od tego, czy kontynuujesz subskrypcję. Dziękujemy za bycie lojalnym członkiem. Zespół Xbox

Źródło: Depositphotos

Myślę, że większość użytkowników nawet tego nie zauważy. Ba, zakładam, że część nawet się ucieszy — w końcu daje to szersze do popisu firmie w kwestii dodawania nowszych produkcji. Ale czy tak się stanie, czy podobnie jak w PlayStation Plus Essential zaoferuje po prostu mniej gier, niż oferował stary PlayStation Plus? Tego jeszcze nie wiemy — ale przekonamy się już za kilka tygodni.