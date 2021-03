FIFA 21 na Google Stadia, Xboksie i Switchu. Gdzie gra mi się najlepiej?

FIFA jest grą, którą można zająć się na wiele, wiele godzin albo na zaledwie kilka minut. W wolnej chwili można rozegrać jeden mecz w karierze/FUT/sezonie i od razu wracać do obowiązków. To właśnie przez ten aspekt (oraz sympatię do piłki kopanej) tak często i regularnie wracam do FIFY. Oprócz corocznych zmian, które polegają na liftingu wizualnym, odświeżeniu składów i zmianach w zachowaniu piłkarzy, czasami pojawiają się większe nowości, ale nie zawsze przekonują graczy. Niemniej FIFA 21 wniosła kilka ciekawych rozwiązań, od premiery gra mi się całkiem nieźle, ale na najważniejsze nowinki jeszcze należało zaczekać. W pierwszej kolejności mowa o aktualizacji gry dla konsol nowej generacji (wcześniej grałem w wersję na Xbox One, by przeskoczyć na Xbox Series X), a teraz następuje debiut na Google Stadia. A co z mobilną FIFĄ?

O wydaniu FIFY 21 na Nintendo Switch można powiedzieć tylko tyle, że istnieje, bo to przecież dokładnie ta sama (wybrakowana) gra, co np. posiadana też przeze mnie FIFA 19, ale z aktualnymi składami. Kolejne takie wydanie to srogi zawód dla graczy i kolejna zmarnowana szansa na stworzenie mobilnej alternatywy dla „prawdziwej” FIFY. Pamiętamy przecież mobilne wersje na tablety i smartfony, które były namiastką prawdziwej FIFY pod każdym względem i jedynie odsłona na PS Vita dawała szansę na zmianę sytuacji. Ale wszyscy wiemy jak to się skończyło.

